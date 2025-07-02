亞塞拜然兄弟於俄羈押期間疑遭毆打致死 亞俄關係惡化

亞塞拜然當局表示，2名亞塞拜然兄弟在俄羅斯被警方拘留期間死亡，驗屍報告指出2人為遭毆打致死。（路透）

2025/07/02 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然當局表示，2名亞塞拜然兄弟在俄羅斯被警方拘留期間死亡，驗屍報告指出2人為遭毆打致死，事件引發亞塞拜然和俄羅斯外交關係急速惡化。

據《路透》報導，兄弟胡賽因（Huseyn Safarov）與齊亞丁（Ziyaddin Safarov）上週在俄羅斯凱薩琳堡市（Yekaterinburg）被捕，俄羅斯調查人員最初稱齊亞丁死於心臟衰竭，對胡賽因則未提供死因。2人遺體已於1日晚間運回亞塞拜然巴庫。

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亞塞拜然檢察官指出，已就胡賽因（Huseyn Safarov）與齊亞丁（Ziyaddin Safarov）2人死亡展開刑事調查，罪名為俄羅斯聯邦執法人員「以特別殘酷方式對亞塞拜然公民與亞塞拜然族人實施酷刑與蓄意殺害」。

隨著事件升溫之際，亞塞拜然當局1日逮捕7名俄國記者，其中卡塔維赫（Igor Kartavykh）與別洛烏索夫（Yevgeny Belousov）1日被法院裁定羈押候審，罪名涉及詐欺、非法營業及洗錢；據悉，2人皆為俄國國營媒體駐巴庫分部的高層。

與此同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指稱，亞塞拜然對2名公民被虐死事件的反應「極為情緒化」，莫斯科當局將尋求外交途徑解決爭議並促成記者釋放。1名亞國政府消息人士透露，另有約有15名俄羅斯人因涉嫌販毒、網路犯罪被逮捕，還提供影片顯示這些人被上銬、列隊行走，並被押上警車。

俄羅斯外交部1日已召見亞塞拜然駐俄大使，對「巴庫近來一連串不友善行徑」提出正式抗議，並指控亞方蓄意破壞雙邊關係。亞塞拜然外交部發言人哈吉扎達（Aykhan Hajizada）表示，亞塞拜然駐俄羅斯大使穆斯塔法耶夫（Rahman Mustafayev）在會中強烈譴責俄方對亞塞拜然公民施以酷刑與羞辱待遇，並要求俄國徹查事件、嚴懲兇手。

報導分析，事件起於俄羅斯當局上週於凱薩琳堡市展開大規模突擊檢查，針對多名亞塞拜然裔人士展開調查，懷疑他們與連環殺人歷史性未解罪案有關聯。這些案件可能會嚴重破壞俄羅斯與亞塞拜然之間關係，亞塞拜然是石油生產國，也是前蘇聯共和國且與土耳其關係密切。

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