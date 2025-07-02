伊朗核設施遭美國空襲後 評估損害與恢復談判可能性

伊朗官員6月30日可能在福爾多檢查美國對核設施造成的破壞程度。（美聯社）

2025/07/02 11:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國對伊朗核設施空襲，究竟對其核計劃造成多大程度打擊，是外界一直關注的焦點。伊朗似乎正評估美國對其核設施空襲的損失程度，並保留與美國就其核計劃恢復談判可能性。

根據《美聯社》報導，伊朗伊斯蘭共和國通訊社引述政府發言人穆哈杰拉尼（Fatemeh Mohajerani）在記者會上的演講稱，核計劃關鍵地點福爾多、伊斯法罕和納坦茲因美國空襲遭到「嚴重破壞」。他還指出，目前尚未宣布與美國會談日期，且可能不會很快宣布，伊朗目前尚未就此做出決定。

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伊朗稱核設施遭「嚴重破壞」之際，正值伊朗與以色列12天戰爭造成的破壞規模逐漸顯現。以色列戰鬥機在這場衝突中摧毀伊朗防空系統，並肆意對伊朗進行空襲。在聯合國制裁期限即將到來之際，伊朗敞開與美國談判大門，可能顯示其希望避免遭受進一步經濟損失。

與此同時，伊朗疑似正評估美國對核設施破壞程度。美聯社分析行星實驗室（Planet Labs）的衛星圖像，顯示伊朗官員6月30日可能在福爾多（Fordo）檢查核設施損壞程度。

該圖像中可看到卡車，以及至少一台起重機和一台挖土機在現場隧道中運作。這與太空技術公司Maxar Technologies6月29日拍攝的類似進行施工圖像相符。

值得注意的是，伊朗很可能在美國發動空襲前，就填埋隧道以保護福爾多核設施。另外美國展開襲擊前卡車出現於核設施附近引發人們疑問，即是否有濃縮鈾或離心機在襲擊前被運走，伊朗官員曾多次聲稱這一點。甚至在襲擊發生前，國際原子能機構就警告稱，其核查人員已經失去了對該項目「持續了解」的能力，這意味著這些材料可能位於伊朗境內未申報地點。

伊朗尚未透露這些核設施正進行什麼工作，但伊朗核能組織已表示，打算發布一份關於襲擊所造成損害的報告。

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