為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯上彭麗媛？ 習親信馬興瑞卸任新疆書記 蔡慎坤：絕非好消息

    中共中央政治局委員馬興瑞不再擔任新疆黨委書記，去向未明，引發揣測。（美聯社）

    中共中央政治局委員馬興瑞不再擔任新疆黨委書記，去向未明，引發揣測。（美聯社）

    2025/07/02 11:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共最神秘的會議之一北戴河會議前夕，再傳高層人士異動，總書記習近平的親信馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記，另有任用；由被視為前中紀委書記王岐山的「筆桿子」陳小江接任。近期習近平失勢傳聞四起，分析認為，中途卸任對新疆書記來說，「絕不是好消息」。

    中共官媒《新華社》1日報導，日前，中共中央決定：馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。

    現年66歲的馬興瑞是「航天（航太）系」出身，曾任哈爾濱工業大學航天學院副院長、副校長等職，2013年起任工信部副部長、國家航天局局長、中共國防科技工業局局長等職。2013年調往廣東，歷任省委副書記、政法委書記、廣東省長等。2022年接替陳全國出任新疆黨委書記，同年在中共「二十大」上出任中共政治局委員。

    馬興瑞與習近平妻子彭麗媛是山東鄆城老鄉，獨立評論人蔡慎坤在X平台披露，「習近平對馬興瑞的了解和接納，更多是受彭麗媛的影響，彭家和馬家是世交，馬興瑞的升遷與彭麗媛有很大的關係」，然而，航天科技集團的腐敗問題持續延燒，「馬興瑞跳進黃河洗不清了」，「中途卸任對新疆書記來說，絕不是好消息。」

    至於馬興瑞的結局，蔡慎坤說，「之前自媒體津津樂道李幹傑被查，馬興瑞進京接管中央統戰部」，但聽說「因為航天科技集團的一大堆爛事，牽扯到了馬興瑞，馬興瑞有可能像他的新疆前任王樂泉、陳全國，甚至張春賢一樣，淡出政壇。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播