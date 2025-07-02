扯上彭麗媛？ 習親信馬興瑞卸任新疆書記 蔡慎坤：絕非好消息

中共中央政治局委員馬興瑞不再擔任新疆黨委書記，去向未明，引發揣測。（美聯社）

2025/07/02 11:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共最神秘的會議之一北戴河會議前夕，再傳高層人士異動，總書記習近平的親信馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記，另有任用；由被視為前中紀委書記王岐山的「筆桿子」陳小江接任。近期習近平失勢傳聞四起，分析認為，中途卸任對新疆書記來說，「絕不是好消息」。

中共官媒《新華社》1日報導，日前，中共中央決定：馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；陳小江任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。

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現年66歲的馬興瑞是「航天（航太）系」出身，曾任哈爾濱工業大學航天學院副院長、副校長等職，2013年起任工信部副部長、國家航天局局長、中共國防科技工業局局長等職。2013年調往廣東，歷任省委副書記、政法委書記、廣東省長等。2022年接替陳全國出任新疆黨委書記，同年在中共「二十大」上出任中共政治局委員。

馬興瑞與習近平妻子彭麗媛是山東鄆城老鄉，獨立評論人蔡慎坤在X平台披露，「習近平對馬興瑞的了解和接納，更多是受彭麗媛的影響，彭家和馬家是世交，馬興瑞的升遷與彭麗媛有很大的關係」，然而，航天科技集團的腐敗問題持續延燒，「馬興瑞跳進黃河洗不清了」，「中途卸任對新疆書記來說，絕不是好消息。」

至於馬興瑞的結局，蔡慎坤說，「之前自媒體津津樂道李幹傑被查，馬興瑞進京接管中央統戰部」，但聽說「因為航天科技集團的一大堆爛事，牽扯到了馬興瑞，馬興瑞有可能像他的新疆前任王樂泉、陳全國，甚至張春賢一樣，淡出政壇。」

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