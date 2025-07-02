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    外交十字路口！韓聯社：北京邀李在明出席抗戰80周年紀念

    中國政府今年9月3日將在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動。（歐新社資料照）

    中國政府今年9月3日將在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動。（歐新社資料照）

    2025/07/02 12:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交界消息人士2日向《韓聯社》透露，中國政府近日透過外交管道，詢問南韓總統李在明能否出席今年9月3日在北京舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動。

    《韓聯社》預測，南韓政府將參考歷屆政府的相關決定，以及韓中關係、韓美關係等多重因素，決定李在明是否出席。外交部官員指，應顧全大局，納入多項因素予以考慮。

    《韓聯社》稱，南韓政府秉持國家利益推動務實外交，應以南韓同盟為重，同時積極維護韓中關係。但在美中戰略競爭白熱化情況下，南韓領導人在中國對外展示軍力的大型活動中亮相，恐影響韓方外交工作，帶來一定壓力。

    2015年，時任南韓總統朴槿惠在西方國家領導人普遍缺席的情況下，堅持出席中國抗戰勝利70周年紀念活動。據悉，朴槿惠當時不顧美國等部分國家反對，試圖與北京建立友好關係，希望透過中方解決北韓核武問題。

    然而，北韓隨後仍不斷進行核試驗等挑釁舉動，北京並未發揮預期作用。不久後，駐韓美軍正式在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統），引發中國強烈抗議，韓中關係自此陷入僵局。

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