「復活恐狼」滿6個月體型大20％ 生技公司：恐狼基因已啟動

透過基因編輯技術創造的「恐狼」幼崽，在今年4月首度亮相時的模樣。儘管外型可愛，但其「復活」的定義與背後的倫理問題，已在科學界引發巨大爭議。（美聯社）

2025/07/02 10:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾引發全球「復活滅絕物種」激烈辯論的基因改造恐狼，如今有了最新進展。根據科學新聞網站《IFLScience》6月29日報導，美國生物科技公司Colossal Biosciences宣布，其透過基因編輯技術創造的3隻「恐狼」，在滿6個月後，體型與體重已顯著超越同齡的灰狼，證明其體內的恐狼基因正在發揮作用。

這3隻恐狼後代，2隻較大的雄狼羅穆路斯（Romulus）、雷穆斯（Remus）與較年幼的雌狼卡麗熙（Khaleesi），是Colossal生技利用已滅絕的恐狼DNA，對現存灰狼細胞進行基因編輯後，再由代理孕母家犬產下的。

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Colossal的首席動物官詹姆斯（Matt James表示，已滿6個月的羅穆路斯和雷穆斯，體重已超過40公斤，比同齡的標準灰狼大了約20%。他說：「我們可以確信，恐狼的基因正在啟動，我們正得到更接近古代標本的、體型巨大的狼。」

然而，自從這些「新物種」在今年4月首度亮相以來，科學界的質疑從未停歇。爭議的核心在於：這究竟是「復活恐狼」，還是1場高明的商業炒作？

多數科學家指出，真正的「去滅絕」，必須透過複製（Cloning）技術達成，但目前已滅絕物種的DNA保存狀況，根本不足以支持複製，而Colossal創造的，並非真正的恐狼。

Colossal回應表示，目前無法追求基因100%一致，現階段目標是打造在形態與功能上接近的生物。首席科學官夏皮洛（Beth Shapiro）進一步指出，他們採用的是「形態種概念」，即以外觀與骨骼特徵界定物種，而非純粹依賴基因。

事實上，Colossal正積極將其技術應用於保育工作，包括已利用「恐狼」技術成功繁殖出4隻純種紅狼，增強了瀕危物種的基因多樣性。該公司也參與長毛象、袋狼與渡渡鳥等物種的基因復育計畫，強調其技術能為當代生物多樣性危機提供新解方。

不過，外界對此類技術的倫理風險與生態效益仍抱持疑慮。包括倫敦自然史博物館與蒙大拿大學等專家均指出，代理孕母可能面臨福祉風險，且改造個體是否能真正履行原物種生態功能仍有待觀察。對於「將資源投資於復活滅絕物種」的政策方向，學界呼籲應審慎衡量其相對效益。

這批「復活」的恐狼，在滿6個月後，體型已顯著超越同齡灰狼，但其是否能被視為真正的「物種復活」，仍在科學界引發巨大爭議。（圖擷取Colossal Biosciences）

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