嚇壞！印尼波音737傾斜降落 驚人影片瘋傳

2025/07/02 10:55

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕嚇死人了!峇迪航空(Batik Air)1架波音737-8GP客機,6月28日在印尼萬丹省蘇卡諾-哈達國際機場降落時,飛機竟然是傾斜一邊著陸,影片已在網路上瘋傳。

據《CNN印尼》報導,峇迪航空主管達南(Danang Mandala Prihantoro)表示,飛機是在遵循所有飛行標準程序下安全著陸,只是因為當時側風風速增加了,才會發生這種情況。

達南強調,那時的風速仍然在降落標準之內,而且客機落地後立即進行了徹底檢查,結果顯示沒有任何問題,完全能夠繼續營運。達南指出,飛航安全絕對是公司的首要任務,未來仍會繼續堅持這個目標。

