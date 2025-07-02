嚇壞！印尼波音737傾斜降落 驚人影片瘋傳

峇迪航空波音737在印尼萬丹傾斜一邊著陸。（圖擷自@airmainengineer「X」帳號）

2025/07/02 10:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！峇迪航空（Batik Air）1架波音737-8GP客機，6月28日在印尼萬丹省蘇卡諾-哈達國際機場降落時，飛機竟然是傾斜一邊著陸，影片已在網路上瘋傳。

據《CNN印尼》報導，峇迪航空主管達南（Danang Mandala Prihantoro）表示，飛機是在遵循所有飛行標準程序下安全著陸，只是因為當時側風風速增加了，才會發生這種情況。

請繼續往下閱讀...

達南強調，那時的風速仍然在降落標準之內，而且客機落地後立即進行了徹底檢查，結果顯示沒有任何問題，完全能夠繼續營運。達南指出，飛航安全絕對是公司的首要任務，未來仍會繼續堅持這個目標。

相關影片請見︰

Tense Incident at Soekarno-Hatta Airport: Batik Air Plane Nearly Crash Lands Due to Bad Weather

A tense incident occurred when a Batik Air plane nearly experienced a crash landing due to bad weather at Soekarno-Hatta Airport （Soetta） in Tangerang, Banten, on Saturday （28/6）.

The… pic.twitter.com/L7aJDaojGY — aircraftmaintenancengineer （@airmainengineer） June 29, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法