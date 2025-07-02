查扣上千噸！越南「飼料劣質油假冒食用油」流入學校、餐廳多年

越南政府近日破獲一起以動物飼料油仿冒食用油的重大假油案。（擷取自Chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu/FB）

2025/07/02 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南警方近日破獲一宗歷時多年、規模龐大的假油案，涉案企業竟將供動物食用的劣質飼料級植物油包裝為「人用食用油」，流入全國各地餐廳、工廠與路邊攤，涉案油品累計超過萬噸，恐對國民健康造成長期危害。

綜合外媒報導，越南興安省警方6月24日突擊搜查位於河內的「Nhat Minh食品進出口公司」，查扣逾千噸用於動物飼料的粗製植物油，該公司涉嫌將其重新包裝為「Ofood」品牌食用油販售，銷往全國。

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警方依製造及販售偽造食品、走私等罪名起訴三名主嫌，揭露該犯罪集團自2022年起即開始行騙，甚至將產品送入學校、工業廚房與各式食品業者手中，銷售通路涵蓋餐廳、街頭攤販乃至傳統甜品店，非法所得估計高達8.2萬億越南盾（約新台幣911.8萬元）。部分公司甚至已經營10至14年，估計年收入約45000億越南盾（約新台幣500萬元）。

涉案企業透過稅制漏洞規避監管，藉由標榜添加「維生素A」誤導消費者，實際檢驗卻發現不僅無任何維生素成分，更完全不符合食安標準。因人用食用油需課8%的稅，動物飼料用油則免稅，因此該公司也成功避稅。

令人震驚的是，這並非個案。今年4月，越南警方剛剛偵破一起假奶粉風波，業者雖使用真奶粉，卻謊稱添加燕窩與冬蟲夏草等高價成分。兩星期後，又在越南中部的工業區查獲40噸假味精、22噸假調味料、9噸假鹽與7.1萬公升假油案。

越南食品安全部表示，這種假食用油威脅公眾健康。由於動物飼料油通常未經精煉，人類食用並不安全，長期服用可能導致中毒、器官損傷、毒素堆積及增加慢性疾病的風險。

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