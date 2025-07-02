法國記者因採訪恐怖分子 遭阿爾及利亞判處七年監禁

法國記者工會於1日呼籲阿爾及利亞釋放法國記者格萊茲。（法新社檔案照）

2025/07/02 11:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國記者工會於1日呼籲阿爾及利亞釋放法國記者格萊茲（Christophe Gleizes）。據了解，該名記者因採訪被當地政府列為恐怖組織的成員，而被冠上支持恐怖主義罪名被判入獄7年，但法國約40家媒體的記者代表認為，記者因採訪而被逮捕，這是1條絕不能被超過的紅線。

據《BBC》報導，法國36歲的記者格萊茲是1名體育記者，在2024年5月因需要撰寫著名俱樂部JSK（Jeunesse Sportive de Kabylie）的文章而前往阿爾及利亞提濟烏祖（Tizi Ouzou）。

請繼續往下閱讀...

格萊茲採訪數名俱樂部成員，其中1人是卡拜爾（Kabyle）反對派（因中央政府對其壓制，主張獲得更多自治、文化權利的族群）重要人物，隨後那人更成為卡拜爾自決運動（MAK）的領導人，MAK在2021年被政府列為恐怖組織，故格萊茲在幾天後就在提濟烏祖被拘留，13個月以來一直處於限制自由的狀態，無法離開阿爾及利亞。

法國記者工會於1日呼籲應釋放格萊茲，同時，約40家媒體的記者代表也指出，監禁1名盡職業本分採訪的記者是不可逾越的紅線，格萊茲必須要恢復人身自由。而他的家人表示，格萊茲正進行無法用言語解釋的磨難，認為對非洲足球運動充滿熱情的他不該受到如此對待。

有人認為，自法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）改變法國在北非的立場，向阿爾及利亞競爭對手摩洛哥提供更多支援後，雙方的關係就逐漸緊張，自那時起便引發一系列的外交問題，不僅針鋒相對驅逐外國公民，也在引渡和簽證上合作破裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法