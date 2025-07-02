韓獨檢追查「12·3緊急戒嚴」 傳喚前總理韓悳洙與產業部長

南韓「12·3緊急戒嚴」相關內亂與外患事件持續發酵，負責調查的獨立檢察組（下稱獨檢）今同時傳喚前總理韓悳洙與現任產業通商資源部長安德根。（歐新社資料照）

2025/07/02 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「12·3緊急戒嚴」相關內亂與外患事件持續發酵，負責調查的獨立檢察組（下稱獨檢）今同時傳喚前總理韓悳洙與現任產業通商資源部長安德根，針對事件相關疑點進行訊問。

據《韓聯社》報導，韓悳洙今天上午9時52分抵達首爾高等檢察廳的獨檢辦公室，獨檢先前已要求他在今日上午10時前到案接受調查。針對記者提出有關「事後簽署後又銷毀的文件」、「是否涉及內亂同謀」等提問，韓皆沒有回應；安德根部長也在同一時段現身首爾高等檢察廳，同樣對於記者提問，他也未回答任何問題。

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報導分析，獨檢團隊針對南韓前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴令前後，是否涉嫌濫用職權迫使閣員配合，以及部分閣員是否構成共犯等問題展開調查。依據現有線索，尹錫悅在發布戒嚴後，曾指示草擬新版本戒嚴令，該文件最終遭銷毀。

前總統辦公室主任姜義求草擬該份新戒嚴聲明後，韓悳洙雖曾簽署，但因為擔心文件曝光將引發爭議，隨後要求「當作沒發生過」，最終文件被作廢。當時僅韓悳洙與前國防部長金龍顯在文件上簽名。

根據南韓憲法第82條規定提及，總統的國政行為應採用書面形式，並由總理和相關閣員簽署。但尹錫悅當時並未將宣布緊急戒嚴令及通知國會的程序以書面進行，亦成為調查焦點。

報導指出，獨檢預計將追問韓悳洙是否意圖掩蓋非法戒嚴，是否有意參與內亂或以國務會議形式支援戒嚴等。針對安德根，則將調查其參與戒嚴當天國務會議的背景及會議內容。

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