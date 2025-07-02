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    悲！美國祖母用割草機未及時發現 1歲孫遭輾壓送醫不治

    美國1歲女童不幸被其52歲祖母操作騎乘式割草機時被輾壓致重傷，儘管緊急送醫仍不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    美國1歲女童不幸被其52歲祖母操作騎乘式割草機時被輾壓致重傷，儘管緊急送醫仍不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    2025/07/02 11:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州近日發生一起割草機意外，1歲女童不幸被其52歲祖母操作騎乘式割草機輾壓致重傷，儘管緊急送醫仍不治。

    綜合外媒報導，當地警方表示，該名52歲祖母上月30日下午4時52分於莉娜薇郡伍德斯托克鎮住宅處草坪駕駛騎乘式割草機修剪草皮，孰料沒有察覺僅1歲孫女已在戶外，意外發生時未能及時反應，導致女童遭輾壓重傷，送醫後仍宣告不治。

    莉娜薇郡警長辦公室表示，現場由艾迪生與薩默塞特消防單位協助處理。相關單位目前尚未公布更多細節，整起事故仍在調查中。

    位於堪薩斯城非營利健康中心「兒童慈善」統計資訊顯示，美國每年約有8.5萬人因割草機相關事故受傷，其中約70人死亡，包含約9千名兒童，這些意外多數因與機械接觸或被飛散的碎屑擊中，並可能造成割傷、燒燙傷、骨折甚至截肢等重傷。

    美國小兒科學會支持的「健康兒童」組織建議，家長在割草時應讓孩童待在屋內，並強調駕駛騎乘式割草機者應年滿16歲，且需配戴護目鏡與包覆式鞋履以確保安全。

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