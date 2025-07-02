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    馬利稱消滅80名聖戰士 軍方：交戰讓敵人損失慘重

    馬利軍方表示，已擊退伊斯蘭聖戰士對軍事據點的攻擊，並消滅約80名武裝分子，資料照。（美聯社）

    馬利軍方表示，已擊退伊斯蘭聖戰士對軍事據點的攻擊，並消滅約80名武裝分子，資料照。（美聯社）

    2025/07/02 10:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西非馬利共和國於1日發表聲明，軍隊已擊退伊斯蘭聖戰士對軍事據點的攻擊，並消滅約80名武裝分子。馬利軍方發言人登貝萊（Souleymane Dembele）指出，敵人在與部隊每個交戰處都遭受重大損失。

    《BBC》報導，十多年以來，馬利一直遭受伊斯蘭極端主義叛亂和分離主義運動分子攻擊。1日聖戰士又對多個軍事據點展開攻勢，這是6月對馬利軍隊的第3次攻擊，蓋達組織（Al Qaeda）附屬武裝團體「伊斯蘭與穆斯林支持團體」（JNIM）聲稱是這次攻擊的幕後黑手，並表示已控制了3個軍營。

    對此馬利也展開反擊，並稱已消滅約80名武裝分子。馬利軍方發言人登貝萊提到，每次交戰都使聖戰士損失慘重，軍隊甚至從他們手中繳獲眾多武器以及車輛。

    對於非洲近期局勢，美軍非洲司令部指揮官蘭利（Michael Langley）先前就曾表達他的不安，認為在薩赫勒地區伊斯蘭激進分子正加強攻擊力度，試圖進入西非海岸線。當時他也警告，若讓這些人得逞，將會大大增加該地區走私以及武器運輸的機會。

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