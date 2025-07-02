狂吸2千萬觀看！辣妹搭「跳樓機」波濤洶湧片爆紅 本尊找到了

國外一名身材豐滿的辣妹，在乘坐類似「大怒神」的遊樂設施時，傲人「雙峰」也跟著上下劇烈擺動，不到1分鐘的短影片在近日引發網路瘋傳及熱議。（圖擷自IG）

2025/07/02 09:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡到遊樂園搭乘自由落體等遊樂設施，日前在國外則有一段畫面引發熱議，只見一名身材豐滿的辣妹，在乘坐類似「大怒神」的遊樂設施時，傲人「雙峰」也跟著上下劇烈擺動，不到1分鐘的短影片在近日引發網路瘋傳及熱議。

據悉，這名辣妹是澳洲網美艾蜜莉（Emily），目前她在IG上有近百萬名粉絲追蹤，她是在上月25日貼出這段短影片，一個星期以來已有高達2065萬次觀看，在她的牆上也可看到另外一名網美也有搭乘同樣的遊樂設施，一樣吸引大批網友觀看及轉傳。

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類似這樣的「自由落體」類的大型遊樂設施在中國被稱為「跳樓機」，台灣也有類似的遊樂設施，則是被稱為「大怒神」。中國歌手LBI利比推出歌曲「跳樓機」透過抖音急速竄紅，也有網友把「跳樓機」改成「大怒神」，還獲得不少海外歌手翻唱。而韓星玉澤演日前來台舉辦見面會時，也曾翻唱，讓粉絲為之瘋狂。

這名辣妹是澳洲網美艾蜜莉（圖左），她是在上月25日貼出這段短影片，累積到目前已有高達2065萬次觀看，在她的牆上也可看到另外一名網美也有搭乘同樣的遊樂設施，一樣吸引大批網友觀看及轉傳。（圖擷自IG）

這名辣妹是澳洲網美艾蜜莉，她是在上月25日貼出這段短影片，累積到目前已有高達2065萬次觀看，在她的牆上也可看到另外一名網美也有搭乘同樣的遊樂設施，一樣吸引大批網友觀看及轉傳。（圖擷自IG）

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