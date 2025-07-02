宇宙級「棉花糖」！魯賓天文台拍下三裂星雲 粉藍光芒美到窒息

三裂星雲由薇拉．魯賓天文台拍攝，影像清晰展現粉紅發射區、藍色反射區與貫穿其間的暗塵結構，揭示恆星誕生的壯麗場景。（圖：RubinObs／NOIRLab／SLAC／NSF／DOE／AURA）

2025/07/02 08:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼上週以驚人效率發現超過2000顆小行星後，位於智利的薇拉．魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）再度震撼全球，釋出其首張深度宇宙特寫影像，以前所未有的清晰度，捕捉到距離地球5000光年外、位於人馬座的「三裂星雲」（Trifid Nebula）的壯麗全貌。這張瑰麗的影像不僅預示著天文研究新紀元的到來，也為該天文台為期十年的南半球夜空繪製任務，揭開了華麗的序幕。

根據《Live Science》報導，這張令人驚嘆的影像，是天文台在今年五月耗時4個夜晚、疊加664次獨立曝光的成果。影像中，星雲呈現出從深邃粉紅到柔和淡藍的繽紛色彩，其錯綜複雜的結構被完美呈現。三裂星雲因其獨特的「三葉分裂」外觀而得名，而這張新照片正是對其名稱的最佳詮釋。

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照片中的不同色彩，揭示了星雲內部正在上演的宇宙大戲。粉紅色區塊是「發射星雲」，由新生恆星的強烈輻射所點燃的氣體，自行發出光芒；藍色區塊則是「反射星雲」，由塵埃顆粒散射附近星光所形成，其原理如同濃霧中的街燈，散發出柔和的光暈。而貫穿其中的深色塵埃帶，則像屏障一樣阻擋了光線，共同雕塑出星雲的複雜樣貌。

這一切的幕後功臣，是魯賓天文台及其搭載的「時空遺產巡天相機」（LSST Camera）。這台擁有32億畫素的相機，是目前全球最大的數位相機，使其能以無與倫比的速度與廣度拍攝夜空，預計在未來十年內，僅單一年收集的數據量，就將超過過往所有光學天文學的總和。

魯賓天文台的強大實力，在正式任務開始前就已展露無遺。根據先前報導，它曾在短短一週的測試觀測中，就發現了超過2100顆前所未見的小行星，展現其在監測潛在威脅天體上的巨大潛力。未來，天文台將對每一片天區重複觀測高達800次，確保任何宇宙事件都不會被錯過，實現對南半球星空的即時動態普查。

此次發布的三裂星雲影像，僅是魯賓天文台宏偉計畫的第一章。在未來十年，這座以「暗物質之母」薇拉．魯賓（Vera C. Rubin）命名的天文台，將致力於解答現代天文學最重大的問題，包含暗物質的本質、宇宙現象的起源，以及追蹤可能威脅地球的近地天體，為人類的太空探索與行星防禦做出關鍵貢獻。

位於智利的薇拉．魯賓天文台。（圖：RubinObs／NOIRLab／SLAC／NSF／DOE／AURA）

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