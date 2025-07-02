破冰？ 馬克宏與普廷2022年來首次通話

馬克宏與普廷通話，呼籲俄羅斯停火並和烏克蘭針對結束戰爭進行談判。（彭博）

2025/07/02 09:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統府「愛麗舍宮」（Elysee Palace）1日指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話，呼籲俄羅斯停火並和烏克蘭針對結束戰爭進行談判，而這次通話也是兩人自從2022年9月之後的首度通話。

綜合外媒報導，馬克宏與普廷此次通話持續約2小時，馬克宏在通話中強調，法國堅定支持烏克蘭主權和領土完整，同時呼籲俄羅斯與烏克蘭儘快停火並展開對話，以穩定且長久的方式平息衝突。

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克里姆林宮則提到，普廷在通話中指責西方國家應該為烏俄戰爭負責，並強調任何和平協議應該要是「長期的」。克里姆林宮透過聲明表示，普廷提醒馬克宏，烏克蘭衝突是西方國家政策造成的直接結果，西方國家「多年來忽視俄羅斯的國安利益」，並在烏克蘭境內建立「反俄羅斯的橋頭堡」。

除了烏俄戰爭議題，馬克宏與普廷也討論到伊朗核問題，馬克宏認為伊朗必須遵守聯合國《核不擴散條約》（NPT）規定的義務，並與國際原子能總署（IAEA）充分合作。馬克宏強調，他「決心」尋求外交解決方案，以便持久地解決伊朗核問題、飛彈問題以及伊朗在中東地區的角色。克里姆林宮表示，普廷告訴馬克宏，伊朗有「權利」發展「和平」的核計畫。

一位法國外交消息人士稱，馬克宏在與普廷通話前後，曾與烏克蘭總統澤倫斯基通話，向其通報會談情況；馬克宏也與美國總統川普針對此次通話進行交談。

這次通話是兩人自從2022年9月之後的首度通話。圖為馬克宏與普廷2020年視訊會面。（路透）

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