驅逐是唯一出路！ 川普視察移民拘留中心 誓言複製「鱷魚惡魔島」模式

美國總統川普週二視察了1座被媒體稱為「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心。（路透）

2025/07/02 10:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週二（1日）視察了1座被媒體稱為「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心。

據《路透》報導，「鱷魚惡魔島」位於佛羅里達州，距離邁阿密約60公里，坐落在一片廣闊的亞熱帶濕地中，棲息當地的鱷魚、蟒蛇使其廣為人知。

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白宮毫不諱言地將「鱷魚惡魔島」當作驅逐非法移民的重要標誌，稱這些移民在前總統拜登（Joe Biden）執政期間，被錯誤允許滯留美國。

川普週二參觀了空蕩蕩的囚室，裏頭擺放著數十張雙層床。他同時對拘留設施迅速落成表示讚賞，並談及其周邊的危險環境。

川普在視察結束後的會議上說，「我看了看外面，那不是我想去的地方」。他強調，「我們周圍是數英里危險的沼澤地，唯一出路就是被驅逐出境」。

美國官員估計，原址為「戴德-科利爾訓練機場」（Dade Collier Training and Transition Airport）的移民拘留中心每年將耗資約4.5億美元（約新台幣130億元），可收容約5000人。

佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）稍早表示，他將派遣100名國民警衛隊員前往「鱷魚惡魔島」，最快當地時間週三（2日）就可以正式啟用。

環保與人權團體近日不斷示威，反對興建移民拘留中心。他們批評該設施侵犯自然棲地、違反人道原則。

對此川普週二公開駁斥了人們對環境問題的擔憂，強調濕地的野生動植物「將比人類更長壽」。他也表示，「鱷魚惡魔島」將是往後在全美推廣的樣板，「我們希望在許多州都能看到它們（移民拘留中心）」。

美國總統川普週二視察了1座被媒體稱為「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心。（路透）

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