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    7/5災難預言倒數！鹿兒島凌晨5.0地震 地牛連日翻身逾850次

    日本鹿兒島凌晨又震。（圖取自日本氣象廳）

    日本鹿兒島凌晨又震。（圖取自日本氣象廳）

    2025/07/02 08:12

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本地震頻繁，近日更引人矚目！漫畫家龍樹諒據說曾精準預言311大地震，在著作《我所看見的未來》提到曾夢見2025年「7月5日」將有大災難，隨著時間點逼近，引發不少人擔憂和熱議。日本鹿兒島縣近海從6月21日起地震不斷，至今累積超過850次，今天（2日）凌晨4點32分（台灣時間3點32分）發生規模5.0地震，最大震度為鹿兒島十島村的5弱，之後陸續又有多起地震。

    據日本氣象廳資訊，2日凌晨4點32分左右，日本吐噶喇群島近海發生地震，豐島村久石島觀測到震度5弱，震央深度為30公里。據豐島村當局消息，目前尚未收到災害報告。

    而根據美國地質調查局資訊，日本鹿兒島縣近海4點32分的地震，規模為5.1，此後陸續又發生規模4.7、4.6的地震。

    綜合日媒報導，吐噶喇群島近海自上個月21日起持續發生地震，截至日本時間2日上午6點，已觀測847次震度1級以上的地震，具體情況如下：5級以下2次，4級下震13次，3級以下51次，2級以下208次，1級以下573次，而目前累積已有超過850次地震。地震台提醒，強震地區需警惕落石及山崩。

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