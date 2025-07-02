加薩有救了？川普再搶先宣布：以色列同意有條件停火60天

川普表示，以色列已同意在「必要條件」下實現加薩停火，並呼籲哈瑪斯應同意停火協議。圖為加薩走廊與以色列邊境。（法新社）

2025/07/02 08:45

首次上稿 08:10

更新時間 08:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，以色列已同意在「必要條件」下實現加薩停火，並呼籲哈瑪斯（Hamas）應同意停火協議。

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川普指出，美方代表1日與以色列針對加薩問題舉行了長時間且成效良好的會談，以色列已同意達成實現60天停火所需的條件，在這段期間，美國將與各方合作，努力結束這場戰爭。川普提到，卡達與埃及一直為促成和平付出極大努力，他們將遞交這份最終方案。並強調：「我希望，哈瑪斯為了中東的福祉能接受這項協議，因為條件不會變得更好，只會變得更糟。」

根據美國《CNN》報導，消息人士透露，卡達官員1日向哈瑪斯和以色列提交了一份停火60天的新方案，該提案獲得川普政府的支持。消息人士指出，此提案是川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在幕後斡旋數個月所敲定的，提交方案當天，適逢以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）訪問華府，與川普政府高級官員舉行會談。

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