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    荷莫茲海峽危機！美曝伊朗水雷艦待命中 亞洲能源恐被切斷

    美國轟炸伊朗核設施後，德黑蘭不斷威脅封鎖荷莫茲海峽。（路透資料照）

    美國轟炸伊朗核設施後，德黑蘭不斷威脅封鎖荷莫茲海峽。（路透資料照）

    2025/07/02 08:26

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國轟炸伊朗核設施後，德黑蘭不斷威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。2名美國官員近日透露，伊朗軍方上月在波斯灣的船艦上裝載了水雷，此舉加劇了華府的擔憂。

    據《路透》獨家報導，不具名的美國官員表示，上述準備工作被美國情報部門察覺，具體發生在以色列上月13日首度對伊朗發動飛彈攻擊後的某個時間點。

    來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特、卡達、伊朗的原油幾乎全數都會經過荷莫茲海峽，且有84%運往亞洲。若伊朗實施封鎖，恐對中國、印度、南韓等亞洲國家經濟造成衝擊。

    水雷尚未部署在海峽，但表明德黑蘭可能真的有意關閉全球最繁忙的航道之一，此舉或將促使衝突進一步升級，並嚴重阻礙全球貿易。

    《路透》無法確認水雷是否已被卸除。

    消息人士並未透露美國如何得知伊朗船艦上裝載了水雷，但這類情報通常透過衛星圖像、內部消息來源取得。

    來自中東地區的原油幾乎全數都會經過荷莫茲海峽，再運往全球。（路透資料照）

    來自中東地區的原油幾乎全數都會經過荷莫茲海峽，再運往全球。（路透資料照）

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