中國公民篡位當上菲律賓市長 矢板明夫：嚴重破壞民主選舉制度

菲律賓法院27日正式裁定，丹轆省班班市市長郭華萍（見圖）為中國籍，無資格擔任或參選公職，依法撤銷其市長職位，並認定其行為構成「竊佔職位」。（圖擷自臉書）

2025/07/02 07:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓法院27日正式裁定，丹轆省班班市（Bamban）市長郭華萍（Alice Leal Guo）為中國籍，無資格擔任或參選公職，依法撤銷其市長職位，並認定其行為構成「竊佔職位」。資深媒體人矢板明夫表示這項消息「令人細思極恐」，此舉嚴重破壞了民主社會的選舉制度，並指過去在日本也曾發生過多起北韓特工取代日本人身分後進行犯罪的事件，他表示這是獨裁國家對其他國家滲透的常用手段，並提醒「台灣當然也要小心」。

矢板明夫在臉書發文指出，菲律賓丹轆省班班市的市長郭華萍在6月27日被馬尼拉法院判定為「中國籍」，沒有資格參選和擔任公職，依法撤銷市長職位。此外，她被認為「竊佔職位」，遭禁止在未來參與任何公職活動。對於這則消息矢板明夫表示「令人細思極恐」。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫說，郭華萍在2022年當選班班市長，自稱叫做「艾麗斯・郭」。上任後不久便捲入了一起當地的網路詐騙案。根據菲律賓媒體報導，該詐騙案發生在一座詐騙園區，其中有一半產權屬於郭華萍。同時她還涉及了人口販賣、貪污和洗錢等多項犯罪。詐騙案也牽扯出了身分可疑的爭議，郭華萍馬上遭到菲律賓當局停職調查。

外界指控郭華萍可能是中國派來的「間諜」，利用政治身分來一步一步滲透菲律賓政府。接受調查期間，郭華萍不斷喊冤，聲稱自己的母親是菲律賓人、父親是華人，不過卻未能提供相關證明。矢板明夫也提到，她的出生證明一直到19歲才登記，且資訊與移民紀錄並不相符。媒體報導也指出，郭華萍應該出生在中國的福建省。

矢板明夫分析，那麼問題來了。第一，到底有沒有一個叫做「艾麗斯・郭」的菲律賓女性存在？如果有，這個人去哪裡了？第二，偽造身分、競選市長，都不是簡單的事情，單憑她這樣一個女子是很難做到這些的，背後會不會有一個龐大的勢力在暗中支持？

矢板明夫也質疑，第三，這位郭華萍所做的事情，嚴重破壞了民主社會的選舉制度，造成選民對政治的不信任。但是菲律賓的法院就此事所做出的懲罰，僅僅是禁止她今後參與公職選舉活動，是不是太輕了一些？基本上可以說是無成本犯罪。如果不嚴加處罰，今後恐怕還有其他人效仿。

矢板明夫提到，日本在1980年代和90年代，也出現過多起北韓特工取代日本人身分之後，在日本犯罪的事件。日語叫做「背乘リ」（附身），是獨裁國家對其他國家滲透的常用手段。他在文末也強調「台灣當然也要小心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法