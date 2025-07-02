涉嫌為中國國安部刺探軍情 美聯調局逮捕2中國公民

涉嫌為中國國安部刺探美國軍情的陳元策，透過社群媒體與1名海軍人員建立聯繫，並安排與此人一同參觀聖地牙哥的「林肯號」航空母艦。（路透檔案照）

2025/07/02 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國司法部1日宣布，2名中國公民因涉嫌從事間諜活動，以及試圖招募美國海軍成員充當線民，已於上月遭到逮捕。一旦罪名成立，2人將面臨最高10年徒刑。

司法部指出，38歲的陳元策（Yuance Chen，譯音）與39歲的賴立仁（Liren Lai，譯音）被控充當中國政府代理人。陳元策為奧勒岡州哈比谷（Happy Valley）居民，賴立仁則於4月持旅遊簽證抵達德州休士頓，2人在6月27日分別遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

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起訴書指出，賴、陳2人代表中國國家安全部在美國境內從事情報活動，包括以現金換取國家安全情報，並試圖招募美國海軍人員成為中國國安部的潛在資產。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）在聲明中表示：「這起案件凸顯中國政府持續且積極滲透我國軍方，並試圖從內部破壞我們國家安全的行徑。」

根據起訴書，賴立仁於2021年招募已是美國永久居民的陳元策，協助中國國安部招募線民，蒐集有關美國海軍人員和基地的情報。此外，2人還被控以「秘密投遞」（dead drop）方式，代表國安部完成現金支付。

「福斯新聞」報導，聯調局局長巴特爾（Kash Patel）表示，2人代表「一個敵對的外國情報機構」行事，「這是中國共產黨更廣泛地滲透和破壞我們機構努力的一部分。」聯調局藉此傳達一項明確訊息：「美國絕不容許在本土進行間諜活動。我們的反情報行動將持續專注、警戒且毫不鬆懈。」

根據加州北區聯邦地方法院的起訴書，司法部指出，中國政府透過多種手段，對美國進行情報活動。國安部不僅蒐集平民情報，同時也負責對外情報、反間諜及政治安全等任務。

起訴書指出，2022年1月，賴、陳2人代表國安部，將裝有現金的背包放置於加州利佛摩（Livermore）某個置物櫃中，完成至少一筆1萬美元的「秘密投遞」任務。此後，賴、陳2人持續代表國安部活動，協助物色可能願意替國安部工作的美國海軍人員。

2022年和2023年間，2人曾造訪華盛頓州的一座海軍基地，以及加州聖蓋博（San Gabriel）的海軍募兵中心。在募兵中心時，陳元策據稱拍攝1塊佈告欄，上面列有海軍新兵的姓名、籍貫等資料，多數人填報的籍貫為「中國」，而這些照片疑似已傳送給國安部情報人員。

司法部還指出，國安部曾指示陳元策在向潛在招募對象談及可能支付的報酬、偏好的職務分配，以及如何降低曝光風險時，該說些什麼內容。陳元策後來開始透過社群媒體，與1名海軍人員建立聯繫，並安排與此人一同參觀聖地牙哥的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦。陳元策也將該名海軍人員的資料傳送給國安部。

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