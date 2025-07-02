美參議院通過大而美法案 川普一大勝利

在兼任議長的副總統范斯投下決定性的一票後，美國聯邦參議院1日通過總統川普的招牌法案「大而美法案」。（美聯社）

2025/07/02 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕在一場激烈的通宵表決後，美國聯邦參議院共和黨議員克服民主黨和黨內部分成員的反對，以最微弱的優勢，通過總統川普提出的大規模減稅與削減開支法案。

此一突如其來的結果，為國會一個異常緊張的週末劃下句點。這項「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）是川普的招牌立法重點，此前一度岌岌可危，幾乎面臨崩潰邊緣。最終投票結果為50比50，兼任參院議長的副總統范斯投下決定性的1票。

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北卡羅來納州的提里斯（Thom Tillis）、緬因州的柯林斯（Susan Collins），以及肯塔基州的保羅（Rand Paul）等3名共和黨議員，加入民主黨行列投下反對票。保羅在法案通過後表示：「這個『不怎麼美麗的大法案』已經通過了」。

美聯社指出，共和黨在國會雖佔多數，但將法案推到這一步的艱辛，預計不會就此結束。法案現在將返回眾議院審議，眾議院議長強生（Mike Johnson）已警告，參院不要大幅修改眾院已經通過的版本。

然而，參議院對醫療補助（Medicaid）等部分做了修改，可能導致後續更多阻力。眾院共和黨領袖表示，計畫在7月4日將法案送到川普桌前簽署。

這是川普和共和黨的關鍵時刻，他們投入大量政治資本，力圖兌現「在華盛頓全面執政」的承諾，這項厚達940頁的法案已經成為焦點。但據國會預算處（CBO）分析，如果該法案成為法律，到2034年將有1180萬名美國人失去醫療保險，而且會在10年內使赤字增加近3.3兆美元。

對於參院通過大而美法案，川普表示：「聽起來真是悅耳」，並對范斯在關鍵時刻投下決定性的1票表示讚賞。至於那些對參院修改版本不滿的共和黨眾議員，川普說：「這是一項很棒的法案。每個人都會有所收穫，我認為在眾院會非常順利。其實，我覺得它在眾院通過會比在參院還要容易。」

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