駐日美軍功能擴大 駐韓美軍司令可能降為2星

駐韓美軍司令布朗森（左）將南韓描述為「有如日本與中國之間的航空母艦」。圖為布朗森與南韓聯合參謀本部議長金明秀（右）。（歐新社檔案照）

2025/07/02 00:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕駐日美軍兼第5航空隊司令約斯特（Stephen F.Jost）日前投書日本「朝日新聞」，指出駐日美軍司令部的指揮權限將會逐步擴大。一旦駐日美軍的功能擴大，駐韓美軍也將無可避免地出現某種形式的改變，美國可能尋求調整目前僅限於遏制北韓的駐韓美軍，使其依據新的使命重新部署，編制和指揮官層級可能面臨調降。

約斯特在投書中強調，印太地區的安全、自由、繁榮，主要面臨來自以中國為首敵對國的威脅。駐日美軍近期已成立「自衛隊統合作戰司令部協力小組」（JCT），負責聯繫日本自衛隊新設的統合作戰司令部，以提升美日的應處能力，更進一步強化因應危機事態。

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約斯特指出，隨著駐日美軍的能力與權限擴大，JCT規模也將持續擴大。

南韓「朝鮮日報」6月30日報導，美國川普政府最快會在8月公布新的「國防戰略報告」（NDS），可能將「遏制中國」視為優先安全課題，目前正在全面審視部署在印太地區的美軍態勢。而為了回應美國「為遏制中國而擴大同盟國作用」主張，日本向美方提出將朝鮮半島、台灣海峽、南海整合為「單一戰區」（One Theater）的構想，目前正在進行協商，區域內的美軍結構可能會出現重大變化。

據報導，川普政府部分人士主張，在移交駐韓美軍作戰權的同時，將駐韓美軍司令的位階從3星將領降為2星，同時將駐日美軍司令升格為4星上將，並兼任聯合國軍司令部（UNC）司令。目前，駐日美軍規模約為駐韓美軍的2倍，針對聯合國軍司令部遷址、韓美戰時作戰指揮權轉換的討論，也將隨之而來。

駐韓美軍約2萬8500人，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）將南韓描述為「有如日本與中國之間的航空母艦」，意味著美國可能將駐韓美軍做為遏制中國的印太戰略的基礎戰力，而非抵禦北韓威脅的固定戰力。

「華爾街日報」5月曾報導，美國國防部考慮從南韓撤出約4500名部隊，部署到關島等印太其他地區。布朗森在國會聽證會上公開反對減少駐軍，印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）4月間也表示，減少駐韓美軍規模將削弱美軍面對衝突的戰力優勢。

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