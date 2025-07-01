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    「川馬」再度針鋒相對! 是否驅逐馬斯克 川普：我們得研究看看

    美國總統川普（右）一月重回白宮後，一度與馬斯克（左）互動密切。（美聯社檔案照）

    美國總統川普（右）一月重回白宮後，一度與馬斯克（左）互動密切。（美聯社檔案照）

    2025/07/01 21:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普和選戰大功臣、富豪馬斯克（Elon Musk），為了川普「大而美」法案，再度針鋒相對。川普1日被問到，是否考慮驅逐馬斯克，他說「我們得研究看看」。

    馬斯克為在南非出生的歸化美國公民。川普1日在白宮被記者問到是否驅逐馬斯克時回應，「我不知道，我們將得研究看看」。

    在川普這段談話前，他和馬斯克才為了川普的大幅減稅和政府支出法案，再起齟齬。馬斯克6月30日再批該法案，稱「這顯然是一份瘋狂支出的法案，將舉債上限提高到5兆美元，這顯示我們生活在一個一黨專政國家—豬頭黨！」他揚言，要讓曾經承諾限制政府支出，如今卻支持這項法案的共和黨議員，在期中選舉初選敗選，並說若法案過關，他就將成立新政黨。

    川普發文表示，早在馬斯克強烈支持他參選總統之前，就知道他強烈反對「電動車強制標準（EV Mandate）」，這是他選戰的重要一部分，「伊隆（馬斯克）拿到的補貼，或許比目前為止史上任何人還多，沒了補貼，伊隆大概會得關店，回去南非老家」。川普還揚言要撤銷馬斯克旗下企業享受的補貼。

    「電動車強制標準」大致指的是，一套汽車燃油經濟性標準和廢氣排放限制，這些強制性的限制和標準，實際上是迫使汽車製造商增加銷售電動車。川普「大而美」法案內容包括提前結束購買電動車可享受的稅收減免。這些都影響馬斯克旗下「特斯拉」電動車公司。該公司股價在1日盤前交易下跌4%。

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