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    被酸沒補助就得打包回南非！馬斯克1句話回嗆 再批川普濫權

    馬斯克與川普再度因大而美法案開撕。（路透）

    馬斯克與川普再度因大而美法案開撕。（路透）

    2025/07/01 23:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「川馬」再度因「大而美」稅改暨支出法案（One Big Beautiful Bill Act）開撕！針對美總統川普酸，自己靠著美國政府補貼才能把事業做大，富豪馬斯克今天（1日）回嗆：「乾脆現在就全部砍光！」今晚又PO文直言，大而美法案只會助長川普更多濫權行為，並發起「是否允許川普繼續亂來」的投票。

    川普推動大而美法案，幫助川普重返白宮的大功臣馬斯克，今年6月初離開「政府效率部」（DOGE）後就公開抨擊該法案，並與川普決裂，馬斯克甚至暗示川普與已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案有關，引發外界關注。後續傳出在相關人士居中斡旋下，2人關係和緩，馬斯克也公開懺悔，稱自己發表有關川普的發言，確實有些超過。

    不過眼看大而美法案上週六（6/28）在共和黨掌握多數席次的聯邦參議院投票闖關成功，正式進入辯論階段，預計未來數天完成辯論並送交眾議院表決，馬斯克再次跳出來痛批該法案「極其瘋狂且具破壞性」，台灣時間本週二在X平台發文怒斥，美國淪為被「豬頭黨（PORKY PIG PARTY，指川普所屬的共和黨）」控制的一黨制國家，「是時候建立一個真正關心人民的新政黨了！」

    而川普隨後在自家社群平台「真相社交」（Truth Social）發文砲轟，稱馬斯克過去到現在，從美國政府手中獲得的補貼，可能比歷史上任何人都還要多，沒有這些補助，馬斯克旗下的企業都得關門大吉，「如果沒有這些補貼，或許他早就打包回南非（馬斯克在南非出生長大）去了！火箭不用發射了，衛星也不用想了，電動車生產線更是開不了，我們國家將省下一大筆錢。也許我們應該讓政府效率部好好審視一下這件事，這樣真的能省下一大筆錢！」

    對此，馬斯克隨即回嗆：「說真的，乾脆現在就全部砍光！」今晚他又PO文發起限時1天的投票：「這項支出法案的真正關鍵，在於取消執行聯邦藐視法庭命令的資金，旨在驅逐非法移民，但顯然也助長了總統其他更多的濫權行為。這應該被允許嗎？」截至台灣時間1日晚間10點50分，投票不允許川普繼續推動大而美法案的網友高達65.4%，同意的則有34.6%。

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