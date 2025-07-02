豪華公寓藏1.5億毒品！ 3台男往返大馬煉毒被捕

馬來西亞警方近日搗破一販毒集團，起獲市值超過1.5億的各類毒品，並逮捕5名嫌犯，其中3人為台灣籍。示意圖，與本案無關。（資料照）

2025/07/02 00:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞警方近日搗破一販毒集團，起獲市值超過2158萬令吉（約新台幣1.5億）的各類毒品，並逮捕5名嫌犯，其中3人為台灣籍。

大馬《中國報》報導，雪蘭莪州總警長本週二（7/1）召開記者會指出，警方於上週三（6/25）下午4點多，在雪州東北部安邦（Ampang）某高級公寓展開突擊行動，逮捕涉嫌製毒和販毒的3名台灣籍男子、1名大馬華裔男子和1名越南籍女子，並起獲市值逾新台幣1.5億、重逾255公斤的各類毒品，以及價值超過53萬令吉（約新台幣370萬）的名錶、各國貨幣、電腦、轎車等財物。

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當地警方調查發現，該集團自去年10月活躍，3名被捕的台灣男子多次往返台灣和大馬，分別擔任「製毒師」和「製毒助理」，其中2人在台灣有詐騙、恐嚇、危害公共安全、傷害他人等前科。

總警長指出，這5人租下2間單間月租6000令吉（約新台幣4.2萬）的公寓作為製毒室和倉庫，擔任製毒師的台灣嫌犯疑先從其他國家獲取毒品原料後，進行加工處理製作成含有毒品的新型電子菸，主要分銷至該國巴生谷（Klang Valley）地區和國外市場，每個月淨收入高達20萬令吉（約新台幣140萬）。

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