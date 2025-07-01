中國飛日本客機急墜8千公尺賠償金曝光 旅客超傻眼！

春秋航空日本一架從中國飛往日本的客機突發空中驚魂事件，飛機中途在高空急墜數千公尺，所幸最後順利迫降，機上乘客均安。春秋航空日本客機示意圖。（圖擷自「春秋航空日本」臉書）

2025/07/01 21:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）旗下廉航「春秋航空日本」（Spring Japan），昨天（6/30）晚間一架從中國飛往日本的客機突發空中驚魂事件，飛機中途在高空急墜數千公尺，所幸最後順利迫降，機上乘客均安。沒想到春秋航空後續給出的賠償措施，讓不少旅客直呼傻眼！

綜合中港媒體報導，「春秋航空日本」IJ004航班波音737客機，本週一傍晚5時49分從上海浦東機場出發，飛往東京成田機場，原定晚間9點47分抵達目的地，但接近晚上7點的時候，客機疑似機艙失壓，原本在1.1萬公尺高空的飛機，在接下來的10分鐘內急墜至3000公尺左右，過程中乘客尖叫聲不斷，據稱還有人寫好遺書與親友訣別。

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所幸該班機在最後順利在大阪關西機場轉降，機上191人全數平安。事後不少乘客在網上發文分享驚悚過程，餘悸猶存表示「魂都被嚇沒了」、「硬是體驗一把自由落體」；還有人清楚描述當下感受，飛機急速墜落的過程中，他明顯感覺到失重感，耳壓也承受不住劇烈變化，有許多人出現耳鳴和耳痛的狀況。

有乘客則爆料，目前「春秋航空日本」給出的賠償措施，是每人1.5萬日圓（約新台幣3000元）從大阪到東京的交通費，並承包傍晚受影響旅客在大阪的住宿費用。該名乘客表示，全航班的人都對該賠償措施相當不滿意，但航空公司暫未有回應。

「春秋航空日本」最初由中國春秋航空與日本航空合資設立，2021年起，日航取得控股地位，而中國春秋航空則保留約30%股份。雖然名義上各自獨立營運，但Logo、命名、機身塗裝高度一致。

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