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    貪腐罪名成立 俄羅斯前副防長判刑13年

    俄羅斯前國防部副部長伊凡諾夫被判刑13年。（歐新社）

    俄羅斯前國防部副部長伊凡諾夫被判刑13年。（歐新社）

    2025/07/01 21:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被指控犯下貪污罪的俄羅斯前國防部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）今（1日）遭俄羅斯法院認定有罪與判處13年有期徒刑，不過伊凡諾夫的律師表態將提出上訴。

    《路透》報導，伊凡諾夫去年4月因涉嫌收受賄賂被捕，但調查人員後來在同年10月，新增了挪用公款的指控；俄國官媒指出，伊凡諾夫與其共犯挪用的公款總額約達41億盧布（約合新台幣15.2億），主要以銀行轉帳的形式匯入兩個海外帳戶。

    法院以國家機密為由進行閉門審判，最終伊凡諾夫被判13年徒刑，他的下屬菲拉托夫（Anton Filatov）也遭判刑12年6個月。

    俄國媒體稱，伊凡諾夫夫婦在首都莫斯科（Moscow）的市中心擁有1棟豪奢公寓，在市郊還有一間3層樓高的英式豪宅，他們還收藏了某些名貴車款，例如賓利（Bentley）與奧斯頓·馬丁（Aston Martin）。

    伊凡諾夫2024年落網被捕時，一個稱為「Z-bloggers」的影響力集團曾大肆慶祝，這個團體由戰地記者與分析人士構成，政治立場上贊同俄國侵略烏克蘭。「Z-bloggers」主張，軍中高官扯前線部隊的後腿，且這些將領無能、食古不化又腐敗。

    因為這起案件，伊凡諾夫的所有國家榮譽均被撤銷，但他並不認罪，他的律師也表態會上訴。

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