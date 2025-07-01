鹿兒島地震突破700次 日專家解釋：與南海海槽、7/5預言無關
位於日本鹿兒島縣南方外海約250公里的吐噶喇群島，從今年6月21日上午開始頻繁發生地震，截至今（1）日晚間8點為止，這11天內累積發生748次有感地震。（圖擷取自@373news_twit 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家龍樹諒描繪的《我所看見的未來》，因精準預言311大地震發生，讓書中其他「預言」備受關注，其中又以今年「7月5日將發生大災難」最受矚目，甚至重創日本暑期觀光旅遊業者生意。隨著預言日期越來越近，加上鹿兒島縣近海從6月21日起連續地震，累積超過700次，讓許多民眾擔憂不已。
綜合日媒報導，日本鹿兒島縣南方外海約250公里、位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處的吐噶喇群島（トカラ列島），是全球罕見的易震區，該地區從今年6月21日上午開始頻繁發生地震，截至今（1）日晚間8點為止，這11天內累積發生748次有感地震，其中在6月30日傍晚出現最大震度達5弱的明顯搖晃。
請繼續往下閱讀...
由於網上瘋傳「吐噶喇規律」、「7月5日大災難」等謠言，以及讓日本政府嚴陣以待的「南海海槽地震」，使不少人憂心吐噶喇群島的連環地震，是否預示真的更嚴重的自然天災即將發生。對此，日本熊本大學副教授、海洋火山學專家橫瀨久芳受訪指出，吐噶喇群島雖然地震頻繁，實屬地質特性所致，跟預言或南海海槽並無關聯。
橫瀨久芳解釋，吐噶喇群島是琉球弧的一部分，此地的奄美海台整塊隨板塊一起俯衝，導致撞擊地殼時容易累積應力，特別是小寶島近海地形異常，是全球罕見的易震區，壓力一旦釋放，就容易引發群發地震。事實上，吐噶喇地區過去也曾發生密集地震，2023年9月發生346次、2021年12月發生308次震度達1以上地震。
橫瀨久芳表示，儘管今年的地震次數創下新高，但他認為，從震源位置與深度來看，屬於例行性的群發地震，不是特殊現象。值得注意的是，儘管震源位於小寶島近海，但較遠的惡石島卻觀測到較強搖晃，橫瀨久芳對此指出，惡石島的地質結構較為鬆軟，由火山碎屑堆積而成，地震波傳導力強，因此儀器感受到的震度也可能更大。
橫瀨久芳提到，根據過往經驗，吐噶喇列島的群發地震大約會持續3週，起初5天最為密集，之後進入次震階段，約在1週後開始出現規模較大的地震，持續時間也約1週。橫瀨久芳指出，這波震動大約從6月27日進入第二階段，因此建議當地居民在7月10日前後仍需提高警覺，特別是對於規模6、震度5級左右的地震要多加留意。
針對外界關注此次地震是否與鄰近的御岳火山活動相關，或是引發南海海槽等日本地區的地震發生，橫瀨久芳回應，這次地震並非火山性地震，也跟南海海槽地震的成因不同，早者直接關聯。至於網傳「吐噶喇法則」、「7月5日大災難」，橫瀨久芳直言是「毫無科學根據的假消息」，呼籲民眾理性瀏覽相關資訊，並做好日常防災準備。
群発地震&震度5きてるトカラ列島て私が見た未来で指してる場所とめちゃ近いやん????— サクラⓁNX （@sakura_nx_lexus） June 30, 2025
今改めて本見てビビった????
こういうの信じないワイですら7月5日が怖いんだが???? pic.twitter.com/DpIX9Fuyxw
鹿児島県のトカラ列島近海で地震が相次いでいます。専門家は「南海トラフ巨大地震とは直接関係ないが、注意が必要だ」と話しています。— 日経 社会ニュース （@nikkeishakai） June 26, 2025
トカラ列島で地震約500回､海溝近くひずみ蓄積 南海トラフ｢関連薄い｣ - https://t.co/xVlazzHzdK pic.twitter.com/t7sBYBR5kZ
【地震情報 2025年7月1日】— 特務機関NERV （@UN_NERV） July 1, 2025
20時22分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.3、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/aLKdRZYXBc
「眠れない」「揺れが怖い」 6月21日から700回近い地震続くトカラ列島、震度5弱観測の悪石島住民は不安募らせる https://t.co/uSbnub4fcG #南日本新聞 #鹿児島 pic.twitter.com/kDaCDceGdd— 南日本新聞【公式】 （@373news_twit） July 1, 2025
トカラ列島、10日間で地震740回 気象台「最近の活動では最多」https://t.co/86Z9tHeYJG— 毎日新聞 （@mainichi） July 1, 2025
専門家によると、トカラ列島周辺は、大規模な海底の高まりがプレートの下に潜り込むなど特殊な地形になっています。この影響でひずみがたまりやすく、地震の頻発につながっているとみられます。
震度5弱も…トカラ列島、10日間で700回超の地震 観光に影響も#日テレNEWSNNNhttps://t.co/jggvlx0eEX— 日テレ【気象・防災】そらジロー （@ntvsorajiro） July 1, 2025
相關新聞請見：
日本將大震? 學者︰防災勝過虛構恐懼
憂強震港日航線訂位暴跌 日本官方出面闢謠
地震「漫言」變日本旅遊煞星 「這地」航班預定量暴跌83％
地震預言衝擊港航飛鹿兒島航班 日氣象廳長：不要相信謠言
7月大災難預言鋪天蓋地 台、日學者曝「南海海槽地震」真相
日本鹿兒島3天狂震逾200次 郭鎧紋示警「1情況」海嘯恐波及台灣
「7月大災難」預言瘋傳 ! 日本「這地」飯店證實：台灣旅客狂退房