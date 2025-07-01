鹿兒島地震突破700次 日專家解釋：與南海海槽、7/5預言無關

位於日本鹿兒島縣南方外海約250公里的吐噶喇群島，從今年6月21日上午開始頻繁發生地震，截至今（1）日晚間8點為止，這11天內累積發生748次有感地震。（圖擷取自@373news_twit 社群平台「X」）

2025/07/01 21:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家龍樹諒描繪的《我所看見的未來》，因精準預言311大地震發生，讓書中其他「預言」備受關注，其中又以今年「7月5日將發生大災難」最受矚目，甚至重創日本暑期觀光旅遊業者生意。隨著預言日期越來越近，加上鹿兒島縣近海從6月21日起連續地震，累積超過700次，讓許多民眾擔憂不已。

綜合日媒報導，日本鹿兒島縣南方外海約250公里、位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處的吐噶喇群島（トカラ列島），是全球罕見的易震區，該地區從今年6月21日上午開始頻繁發生地震，截至今（1）日晚間8點為止，這11天內累積發生748次有感地震，其中在6月30日傍晚出現最大震度達5弱的明顯搖晃。

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由於網上瘋傳「吐噶喇規律」、「7月5日大災難」等謠言，以及讓日本政府嚴陣以待的「南海海槽地震」，使不少人憂心吐噶喇群島的連環地震，是否預示真的更嚴重的自然天災即將發生。對此，日本熊本大學副教授、海洋火山學專家橫瀨久芳受訪指出，吐噶喇群島雖然地震頻繁，實屬地質特性所致，跟預言或南海海槽並無關聯。

橫瀨久芳解釋，吐噶喇群島是琉球弧的一部分，此地的奄美海台整塊隨板塊一起俯衝，導致撞擊地殼時容易累積應力，特別是小寶島近海地形異常，是全球罕見的易震區，壓力一旦釋放，就容易引發群發地震。事實上，吐噶喇地區過去也曾發生密集地震，2023年9月發生346次、2021年12月發生308次震度達1以上地震。

橫瀨久芳表示，儘管今年的地震次數創下新高，但他認為，從震源位置與深度來看，屬於例行性的群發地震，不是特殊現象。值得注意的是，儘管震源位於小寶島近海，但較遠的惡石島卻觀測到較強搖晃，橫瀨久芳對此指出，惡石島的地質結構較為鬆軟，由火山碎屑堆積而成，地震波傳導力強，因此儀器感受到的震度也可能更大。

橫瀨久芳提到，根據過往經驗，吐噶喇列島的群發地震大約會持續3週，起初5天最為密集，之後進入次震階段，約在1週後開始出現規模較大的地震，持續時間也約1週。橫瀨久芳指出，這波震動大約從6月27日進入第二階段，因此建議當地居民在7月10日前後仍需提高警覺，特別是對於規模6、震度5級左右的地震要多加留意。

針對外界關注此次地震是否與鄰近的御岳火山活動相關，或是引發南海海槽等日本地區的地震發生，橫瀨久芳回應，這次地震並非火山性地震，也跟南海海槽地震的成因不同，早者直接關聯。至於網傳「吐噶喇法則」、「7月5日大災難」，橫瀨久芳直言是「毫無科學根據的假消息」，呼籲民眾理性瀏覽相關資訊，並做好日常防災準備。

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