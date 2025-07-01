中國湖北咸豐縣破紀錄暴雨！洪災一夜摧毀全城 悽慘影片曝光

中國湖北咸豐爆發洪災，積水退去後，可以看到先前伴隨洪水的泥沙、磚石直接將好幾輛車子掩埋，只能看見車頂。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/07/01 20:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國中南部近來連日降下暴雨，災情頻傳。湖北省咸豐縣今天（1日）凌晨爆發洪災，全城在一夜之間幾乎被淹沒，當地被洪水肆虐的各種慘狀隨後被曝光，引發熱議。

綜合中媒報導，昨（6月30日）晚至今日凌晨，湖北恩施土家族苗族自治州下轄咸豐縣，突發破紀錄的特大暴雨，短短12小時內降雨量突破300毫米，刷新當地單日降雨極值。當地政府指出，此次暴雨是「定點打擊式」，降雨區域幾乎集中在咸豐縣城一代，也因此暴雨釀成的洪災，在一夜之間淹沒全城，今日白天雨勢終於有所消停，但整個咸豐縣經過一晚上摧殘，已一片狼藉。

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由於災情慘重，咸豐縣教育局今日緊急發布通知，縣內各級學校停課一天；咸豐城市公交也發布公告，表示今日全天咸豐縣公車全部停運。據稱，咸豐縣自昨晚暴雨發生後至今日清晨，已緊急轉移1萬5000多人，目前傷亡狀況不明，財產損失也在統計中。

網上也瘋傳各種咸豐受災影片，包括洪災發生當下駭人畫面，夾雜泥沙的洪水湍急，沖毀多棟建物、沖走多輛汽車；還有洪災發生後，今日白天強降雨趨緩後，整座城市遭受摧殘的慘狀，好一點的地方頂多遍地泥沙，低窪地帶等受災嚴重的區域，則可以看到大量泡水車，有些地方積水退去後，可以看到先前伴隨洪水的泥沙、磚石，直接將好幾輛車子掩埋，只能看見車頂。

湖北咸豐爆發洪災6/30晚間至7/1凌晨突發特大暴雨釀洪災，湍急洪水沖毀多棟建物、沖走多輛汽車。（圖翻攝自微博）

湖北咸豐爆發洪災6/30晚間至7/1凌晨突發特大暴雨釀洪災，湍急洪水沖毀多棟建物、沖走多輛汽車。（圖翻攝自微博）

洪災過後，咸豐縣城一片狼藉。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

洪災過後，低窪地帶等受災嚴重的區域，可以看到大量泡水車。（圖翻攝自微博）

洪災過後，大量泡水車堆疊在一起。（（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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