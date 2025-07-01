資安報告：中國網攻規模空前 意圖削弱美國介入台海衝突能力

美國資安公司最新報告顯示，中國政府網路攻擊行動的規模和複雜度都達到其分析以來前所未見的程度；攻擊目標透露出中國意圖削弱美國在台海爆發衝突時的介入能力。（路透檔案照）

2025/07/01 18:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國資安公司「帕羅奧圖網絡（Palo Alto Networks）」在最新報告中警告，中國政府支持、在全球進行的網路攻擊行動，規模和複雜度都達到其分析以來前所未見的程度；攻擊目標的地理焦點，則透露出中國意圖削弱美國在台海爆發衝突時的介入能力。

《華盛頓時報》6月30日報導，帕羅奧圖網絡6月發表的報告顯示，中國政府支持的網路攻擊行動，速度和技巧都達到空前程度，該公司資安長惠特摩爾（Wendi Whitmore）指出，一有新漏洞曝光，中國駭客「數小時、有些例子是數分鐘內」就展開攻擊，她直言，在她將近25年來調查網路攻擊事件，尤其是針對國家—政府行為者，「我們從未見過，像今日所見來自中國政府威脅行為者的這種規模的持續威脅活動」。

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該公司發現「全政府規模的行動」，例如去年對柬埔寨23個政府機構的同步入侵；報告也指出，中國駭客放棄挑選特定目標的傳統方式，轉向藉由自動化工具，無差別搜刮所有數據，日後再從中分析、擷取有價值目標。

另外，報告說，從中國網路攻擊的地理焦點，也可一窺其更廣泛的目的，「許多攻擊針對關島和美國西岸的關鍵基礎設施，這一點可能顯示出，中共的焦點在台灣，並且要確保美國無法有效因應可能的衝突情境」。

惠特摩爾表示，中國政府支持的駭客攻擊行動，「沒有人是安全的」，不僅非中國友邦，就連中國的盟友也可能感受到中共竊密活動的影響。報告呼籲，需要重新思考防禦策略，反制正在升高的網路攻擊行動。

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