在中國統戰部任職!「倫敦華埠商會」主席鄧柱廷 鎮壓香港等議題為北京獻策

英國首相施凱爾（左）去年十一月在巴西里約熱內盧G20峰會期間，會晤中國國家主席習近平（右）。（法新社）

2025/07/01 18:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》1日披露，代表英國唐人街中國經商者的「倫敦華埠商會」（LCCA）主席、71歲出身香港的鄧柱廷，與英國王室及政治圈頗多來往，並在當地華人圈舉足輕重，但他從未公開自己與中國共產黨的關係，實際上在中國統戰部旗下一個機構擔任高階職位，在鎮壓香港、統一台灣等議題上為北京出謀劃策。

據報導，鄧柱廷曾在2011年獲英國王室授予「大英帝國官佐勳章」（OBE），表彰他為當地華人做出的貢獻，並曾與登基前的英國國王查爾斯三世（威爾斯親王）、封號「約克公爵」的安德魯王子會面及合照，也曾在歷任首相梅伊、強森任內，受邀訪問唐寧街十號共度農曆新年。

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鄧柱廷在英國擁有龐大的房地資產，關注英中兩國往來的研究組織「英中透視」（UKCT）推估其身家達數百萬英鎊。鄧柱廷也與唐人街多家中餐廳有關係，包括中國駐英大使館舉辦活動、甚至與英國國防官員會面的餐廳，這也讓英國資深國防人士憂心，這些餐廳有可能遭到中方監視和竊聽。

2019年，鄧柱廷獲任命為中華海外聯誼會（COFA）副會長，該協會隸屬於統戰部，他還曾被目睹在某場活動上與中國國家主席習近平握手。習近平曾將統戰部描述為中國的「法寶」，稱該部門可以悄悄地影響他國政策，使其有利於中國。鄧柱廷即曾多次遊說英國國會，為支持的倫敦市長候選人助選，並在英國籌辦有關爭議性議題的集會。他還曾公開支持中國在南海的主權主張，反對2019年香港「反送中」民主運動，並提倡不排除使用武力統一台灣等。

鄧柱廷與中國統戰部的聯繫，可能會在英國政府和情報機構敲響警鐘，尤其安德魯王子一名中國親信兼商業夥伴，不久前才被揭露是替中國統戰部工作的間諜。「英中透視」主任盾君山（Sam Dunning）直言，英國政府應制定更明確的規則，來規範中國滲透影響力，「在超過100頁政治指導文件中，沒有一處提及中國或中共。這雖是國內法案，但有理由懷疑它已受到外交因素影響」。

據了解，英國「外國影響力登記法」1日生效，要求與外國政府有關聯的遊說者，必須向英國政府登記，未能登記並妥善披露相關活動的人士，最高可處5年監禁及罰款。然而，英國政府為重建與北京的關係，已將中國排除在俄羅斯、伊朗所在的「最嚴格層級」之外。

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