是在不爽什麼？南非發現「厭世臉」新雨蛙 模樣超爆笑

新發現的南非雨蛙物種，「波士頓雨蛙」（Breviceps batrachophiliorum）。（圖：Nick Evans / Louis du Preez）

2025/07/01 18:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，南非近期意外發現一種模樣「極度不悅」的新蛙類物種，牠圓滾滾的身體與扁平的臉孔，看起來像極了一顆不開心的高爾夫球。經形態與遺傳分析，研究團隊已確認此蛙為新物種，正式命名為「波士頓雨蛙」（Breviceps batrachophiliorum）。

這項發現源於三位蛙類愛好者的野外觀察，他們原欲尋找另一種名為「比爾博雨蛙」（Breviceps bagginsi）的物種。然而他們拍下的影像與錄音，卻讓北西大學（North-West University）爬蟲學家杜普雷茲（Louis du Preez）教授察覺有異，並在看過現場影片後驚覺：「這是一個全新物種！」

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進一步分析顯示，這隻「新蛙」與其近親「疣雨蛙」（Breviceps verrucosus）在形態與叫聲上皆有顯著差異。新物種擁有可見的耳膜，且嘴型位置偏低；其鳴叫聲在節奏、長度與頻率上也與所有已知物種不同。此蛙因其標本發現於南非夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的波士頓地區而得名。

新品種的學名 batrachophiliorum 在拉丁文中意為「愛蛙之人」，並以複數所有格形式命名，藉此致敬最初記錄此物種的Marius Burger、Nick Evans等業餘愛好者，以及所有為南非蛙類地圖集計畫（Southern African Frog Atlas Project）貢獻心力的研究者與志工。

然而，這項意外收穫也帶來保育上的警訊。研究團隊指出，「波士頓雨蛙」目前已知的棲息範圍僅約1100平方公里，極為有限。此外，因這次的「身分錯認」，原先被尋找的比爾博雨蛙，如今已知僅剩下單一族群，其保育等級未來可能需提升至「極危」（Critically Endangered）。

此發現凸顯了南非蛙類多樣性，可能比以往所認知的更為脆弱。研究人員強調，將持續調查以釐清其保育需求，確保這些獨特的「不悅小蛙」能繼續存續。研究成果已發表於《非洲爬蟲學期刊》（African Journal of Herpetology）。

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