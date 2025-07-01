樂團台上高喊「以軍去死」慘了 美國火速取消簽證、BBC轉播也受牽連

愛爾蘭嘻哈團體Kneecap成員鮑柏．維蘭（Bob Vylan）28日在英國最大音樂節「格拉斯頓伯里（Glastonbury）音樂節，高喊「以色列國防軍去死」，引發軒然大波。（美聯社）

2025/07/01 17:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕北愛爾蘭嘻哈團體「嘻蓋骨男孩（Kneecap）」成員鮑柏．維蘭（Bob Vylan），上週末在英國最大音樂節「格拉斯頓伯里（Glastonbury）音樂節」上喊出「以色列國防軍去死」，引起軒然大波，美國6月30日火速取消該團體的美國巡迴演出簽證，轉播音樂節的英國廣播公司（BBC）也為此事道歉。

鮑柏維蘭28日演出時還透露，自己曾在一家唱片公司，為「該死的猶太復國主義者」工作。這段20多分鐘演出，透過BBC的現場轉播播出後，迅速發酵。美國政府6月30日撤銷鮑柏維蘭赴美巡迴演出的簽證，副國務卿蘭道（Christopher Landau）當天發文表示，取消簽證正是因為「他們（該樂團）在格拉斯頓伯里音樂節上的仇恨言論，包括帶領群眾高喊死亡口號」。

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稍早，英國警方已經針對此事展開刑事調查，首相施凱爾也批評，「這種令人震驚的仇恨言論，沒有任何藉口」，並要求BBC說明，為何未及時切斷畫面。BBC 6月30日為此道歉，表示當時應中止轉播。

《華爾街日報》6月30日報導，此事透露出兩個同時發生的趨勢：一個是加薩戰爭爆發後的反猶太主義升溫，另一方面是歐洲對巴勒斯坦人的支持也隨著戰事持續而升高，尤其是年輕人。根據YouGov追蹤民調，歐洲對以色列的支持度正在消散，在英國、丹麥、法國、德國、義大利和西班牙都降到歷來最低點，這些國家63%到70%的人對以國持負面觀感；英國智庫「反極端主義團體（Counter Extremism Group）」的一份新報告指出，加薩戰爭使英國對猶太人仇恨達到「令人憂心」程度。

Kneecap之前演出就曾表達反以色列，其中一名團員因被控在演出中展示黎巴嫩真主黨旗幟，面臨支持遭查禁恐怖團體的刑事控告，但仍獲邀請在格拉斯頓伯里音樂節演出。音樂節主辦單位，在書面聲明表示，對鮑柏維蘭的舞台上的言論感到震驚，但也說「登台藝人和發言者難免會有我們不認同的觀點」。前英國政府政治暴力與騷亂事務顧問伍德科克（John Woodcock）表示，政府將得更明確定出，有關以色列的言論，何為可接受、何為不可接受的界線，界線不清已愈加成為漏洞，以這次事件為例，允許該樂團登台就製造一股「默許氛圍」。

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