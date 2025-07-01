被害人不信受騙！ 星國新法允警可控制銀行帳戶阻詐

新加坡警方現可在懷疑某人遭受詐騙情況下，控制其個人銀行帳戶，並阻止資金轉賬。圖為示意圖。（美聯社）

2025/07/01 18:43

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕新加坡今（1）日生效一項新法律，讓警方可在懷疑某人遭受詐騙情況下，控制其個人銀行帳戶，並阻止資金轉賬。當局表示，此舉旨在解決一個常見問題，即受害者收到警告後往往拒絕相信自己正遭受詐騙。

《BBC》報導，依照新防止詐騙法，若警方懷疑潛在受害者正在遭受詐騙，可以命令銀行阻止交易。警方還能阻止潛在受害者使用提款機和信貸服務。即使潛在受害者不相信他們被騙的警告，警察仍可做出此類決定。

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據新加坡內政部 （MHA） 稱，銀行帳戶持有人仍可出於合法理由動用其資金，例如支付日常開支和帳單，但只能在警方酌情決定下使用其資金。內政部指出，警方每次最多可控制潛在受害者銀行帳戶30天，如果需要更多時間，最多可以延長5次。

新加坡內政部表示，警方決定將基於受害者本人及其家人提供的事實。內政部強調，只有在說服受害者方法都已用盡後，才會發布限制令作為最後手段。

這項新法是新加坡推出的最新反詐騙措施。新加坡詐騙問題日益嚴重，2024年該國詐騙案金額飆升至創紀錄的11億新元（約台幣252.8億元）。新加坡已通報的詐騙案件數量，已從2020年約1萬5600起增至2024年的5萬多起。

新加坡常見的詐騙包括求職詐騙、投資詐騙以及電子商務詐騙。另外越來越多人也成為網路愛情詐騙受害者，詐騙者會花數月時間建立關係，然後誘騙受害者匯款。

批評人士對新法律存在濫用權力可能性抱持擔憂。一些新加坡議員1月在議會上建議允許公民選擇不參與該法，或允許公民選擇提名其他人代替當局凍結其交易。支持者則認為，需要該法律阻止受害者遭受巨大損失並保護他們。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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