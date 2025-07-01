飛日本客機高空急墜 中國春秋航空「火速切割」挨轟

日本廉航波音737客機，從中國上海飛往日本時從1.1萬公尺高空急墜至3000公尺左右。（圖擷自「X」帳號）

2025/07/01 19:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）旗下廉航「春秋航空日本」（スプリング・ジャパン、Spring Airlines Japan）於6月30日晚間，驚傳一架從中國飛往日本的客機，10分鐘內從萬尺高空急墜，乘客被嚇壞的驚險畫面在網上瘋傳。對此，中國春秋航空火速發聲，強調他們與此事無關，豈料切割行徑反遭中國網友砲轟。

綜合外媒報導，春秋航空日本編號IJ004航班的波音737客機，6月30日下午5點49分從上海浦東機場起飛，原定飛往東京成田機場，但在6點53分開始從1.1萬公尺急速下降至3200公尺，所幸該航班在7點50分轉降至大阪關西機場，並沒有人員傷亡。日本國土交通省指出，客機在飛行途中增壓系統失效，導致機艙失壓的狀況發生。

請繼續往下閱讀...

消息傳出後，中國春秋航空在同日晚間10點48分開始，在官方的中國微博帳號連續發布3篇公開聲明，指出有自媒體發文表示春秋航空飛機故障，而且出現「極速下落3000米」的情況，但是經過中國春秋航空查證，此事為「不實資訊」，「春秋航空的航班代碼為9C開頭，所有航班運作正常。」

中國春秋航空的聲明曝光後，立即引起大批中國網友吐槽，「春秋的老總，貴公司的公關部門可以直接裁員了」、「賣票的時候都是春秋，出事了那就是日航，臉呢？」、「你是闢謠都會不會闢，說清楚2家公司關係不就好了麽？」、「這種回覆，春秋航空微博等著刪言道歉，在你APP買票，你還撇清關係」、「災難性地公關自己引火上身，正確的公關應該是說明2家的區別，而不是出來闢謠這是『假新聞』」。

還有熱心的中國網友科普，中國春秋航空在疫情期間經營不善，被日本航空收購半數股份成子公司，不過中國目前仍持有30%左右的股份，「真狠心啊，親生兒子過繼給別人才2年，兒子出事了，你說你們毫無關係」、「春秋航空日本不是春秋是吧？賣了又怎麽樣，logo是一樣的，你這有本事讓人家改logo啊」、「賣票收錢的時候春秋日本IJ004就是我們自家的，等出事了那肯定就是垃圾日航JL8696的鍋了」。

中国上海発成田着 春秋航空 故障の疑いで8000m急降下 関空へ緊急着陸 B737 pic.twitter.com/ZyECWLAdCA — ヤギまち????旧姓下町ちゃん （@shitamachi_3） July 1, 2025

相關新聞請見：

中國飛日本客機急降8千公尺！氧氣罩掉落畫面瘋傳 乘客絕望寫遺書

191人驚魂！中國上海飛日本波音737 疑機艙失壓緊急轉降

日本航空（JAL）旗下廉航「春秋航空日本」6月30日晚間，驚傳從中國上海飛往日本成田的客機，10分鐘內從高空急墜。（圖擷取自中國微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法