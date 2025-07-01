飛日本客機高空急墜 中國春秋航空「火速切割」挨轟
日本廉航波音737客機，從中國上海飛往日本時從1.1萬公尺高空急墜至3000公尺左右。（圖擷自「X」帳號）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）旗下廉航「春秋航空日本」（スプリング・ジャパン、Spring Airlines Japan）於6月30日晚間，驚傳一架從中國飛往日本的客機，10分鐘內從萬尺高空急墜，乘客被嚇壞的驚險畫面在網上瘋傳。對此，中國春秋航空火速發聲，強調他們與此事無關，豈料切割行徑反遭中國網友砲轟。
綜合外媒報導，春秋航空日本編號IJ004航班的波音737客機，6月30日下午5點49分從上海浦東機場起飛，原定飛往東京成田機場，但在6點53分開始從1.1萬公尺急速下降至3200公尺，所幸該航班在7點50分轉降至大阪關西機場，並沒有人員傷亡。日本國土交通省指出，客機在飛行途中增壓系統失效，導致機艙失壓的狀況發生。
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消息傳出後，中國春秋航空在同日晚間10點48分開始，在官方的中國微博帳號連續發布3篇公開聲明，指出有自媒體發文表示春秋航空飛機故障，而且出現「極速下落3000米」的情況，但是經過中國春秋航空查證，此事為「不實資訊」，「春秋航空的航班代碼為9C開頭，所有航班運作正常。」
中國春秋航空的聲明曝光後，立即引起大批中國網友吐槽，「春秋的老總，貴公司的公關部門可以直接裁員了」、「賣票的時候都是春秋，出事了那就是日航，臉呢？」、「你是闢謠都會不會闢，說清楚2家公司關係不就好了麽？」、「這種回覆，春秋航空微博等著刪言道歉，在你APP買票，你還撇清關係」、「災難性地公關自己引火上身，正確的公關應該是說明2家的區別，而不是出來闢謠這是『假新聞』」。
還有熱心的中國網友科普，中國春秋航空在疫情期間經營不善，被日本航空收購半數股份成子公司，不過中國目前仍持有30%左右的股份，「真狠心啊，親生兒子過繼給別人才2年，兒子出事了，你說你們毫無關係」、「春秋航空日本不是春秋是吧？賣了又怎麽樣，logo是一樣的，你這有本事讓人家改logo啊」、「賣票收錢的時候春秋日本IJ004就是我們自家的，等出事了那肯定就是垃圾日航JL8696的鍋了」。
春秋航空日本 IJ004便が昨日、上海発成田行きフライト中に高度1万mから約3000mへ急降下。— 吉川真人????????深セン （@mako_63） July 1, 2025
与圧システム故障の警報で、関西空港に緊急着陸。乗客乗員に怪我なし。搭乗者からは「遺書を書いた」との生々しい証言も。春秋航空日本は複数便の欠航を発表。
船で移動しようか pic.twitter.com/0TQZOxxKKd
中国上海発成田着 春秋航空 故障の疑いで8000m急降下 関空へ緊急着陸 B737 pic.twitter.com/ZyECWLAdCA— ヤギまち????旧姓下町ちゃん （@shitamachi_3） July 1, 2025
春秋航空、上海→東京の便に酸素マスクが出てきて、大阪に緊急着陸。— 王陽???? （@wyang6636） June 30, 2025
原因はまだ不明。
補償はホテルと15000円の交通費。
とりあえず無事でよかった！ pic.twitter.com/YKfGl87mte
6月30日の上海浦東から成田の春秋航空で8000m落下して関空に緊急着陸したそう。これ私も同じ便に乗ったことあるから恐ろしいわ pic.twitter.com/EBI3gov9W9— やなぎ （@yanagi45496403） July 1, 2025
乘客惊魂！飞机故障，氧气面罩突然掉落！6月30日，日本春秋航空“IJ004航班”，17时35分从上海浦东飞日本东京，飞机途中疑遭遇机械故障，氧气面罩突然掉落。该航班原本位于超1.1万米的高空，在十分钟内突然急速下降至3200余米的高度，最后备降日本大阪。 pic.twitter.com/Ku1Q7tl3kQ— 希望之聲 - 中國時局 （@SoundOfHope_SOH） July 1, 2025
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日本航空（JAL）旗下廉航「春秋航空日本」6月30日晚間，驚傳從中國上海飛往日本成田的客機，10分鐘內從高空急墜。（圖擷取自中國微博）