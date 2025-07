川普自信稱伊朗「永遠不會重建核設施」 最新衛星影像曝光狠打臉！

伊朗福爾多地下鈾濃縮設施的最新衛星圖像顯示,有車輛、挖掘設備和起重機正在上週因美國襲擊造成的彈坑附近持續活動。(Maxar Technologies/路透)

2025/07/01 17:54

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國上週日(6/22)對伊朗開展「午夜之錘行動」(Operation Midnight Hammer),重創包括福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施在內等3處具戰略價值核設施,事後美方表示行動非常成功,美總統川普還稱伊朗承諾「永遠不會重建核設施」。不過有最新衛星影像畫面曝光,顯示有車輛、挖掘設備和起重機在福爾多核設施附近持續活動,懷疑該設施正在施工重建。

美軍6月22日出動7架B-2轟炸機,向伊朗投放總計14枚被封為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈,幫助以色列重點攻擊號稱伊朗最堅固的福爾多地下鈾濃縮設施,14枚重型鑽地彈就有12枚用於摧毀福爾多核設施,其他遭受攻擊的是位於納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)的核設施。午夜之錘行動宣告成功後,美國總統川普聲稱已「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施,伊朗官方25日也首度承認當天遭受美軍襲擊的3處核設施遭受嚴重破壞。

上週二(6/24),川普宣布以色列和伊朗達成停火協議,還在自家社群「真相社交」(Truth Social)發文稱:「伊朗永遠不會重建核設施!(IRAN WILL NEVER REBUILD THEIR NUCLEAR FACILITIES!)」

不過《CNN》報導指出,根據美國太空技術公司「馬薩爾科技」(Maxar Technologies)於本週日(6/29)曝光的最新衛星影像,福爾多核設施似乎仍在繼續運作。馬薩爾科技表示,「衛星圖像顯示有一台挖掘機和幾名工作人員正在地下設施上方山脊的北側立坑(shaft),另外還有疑似起重機正在不知道是立坑還是美軍轟炸所造成的坑洞處作業。山脊下方還發現數輛車,它們停放在通往福爾設施的道路旁。」

上週四(6/26),美國參謀長聯席會議主席(CJCS,美國法定最高級別軍職)凱恩(John D. Caine)在五角大廈召開記者會指出,美軍22日投放的重型鑽地彈目標是福爾多設施在地表的2個通風井,「這種炸彈被設計成進入立坑後,以每秒超過1000英尺(約305公尺)的速度往下墜至地下設施建築群,並在任務區域內爆炸。」而凱恩當天也向外界展示GBU-57巨型鑽地彈在地底下引爆的影片。

僅管美方宣稱摧毀伊朗關鍵核設施,川普還相當有自信地宣稱伊朗人不會再重建核設施,國際原子能總署」(IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)警告,伊朗可能在「數月內」就能重新開始生產濃縮鈾,且部分濃縮鈾庫存可能在美國攻擊前就已轉移。而且有多名專家認為,美國此次攻擊伊朗是戰術成功,但戰略失敗,因為此舉恐反而增強伊朗製造核彈的意願。

現任科學與國際安全研究所(Institute For Science And International Security)所長奧爾布賴特(David Albright)看過最新的衛星影像後表示,看來伊朗人確實正在福爾多核設施地表坑洞或立坑附近積極作業,活動可能包括回填彈坑、工程損傷評估、放射性採樣等,他們也注意到伊朗人正迅速修復通往核設施的主要道路。

