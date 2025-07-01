作家在極右翼媒體發表言論 阿爾及利亞法院將對刑期加倍做出判決

阿爾及利亞一家法院預計將於今（1）日就檢察官試圖將作家桑薩爾刑期加倍一事作出判決。（法新社）

2025/07/01 17:32

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿爾及利亞一家法院，預計將於今（1）日就檢察官試圖將擁有阿爾及利亞和法國國籍的作家桑薩爾（Boualem Sansal）刑期加倍一事做出判決。此前他在法國極右翼媒體《邊疆報》（Frontieres）發表的言論，被視為破壞阿爾及利亞領土完整。

根據《法新社》報導，現年80歲的桑薩爾於3月27日首次被判處5年監禁，原因是他告訴《邊疆報》，法國在1830年至1962年的殖民時期，不公正地將摩洛哥領土轉讓給阿爾及利亞。

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阿爾及利亞認為此說法是對其主權的挑戰，這與摩洛哥長期以來的領土主張相符。桑薩爾面臨的指控包括破壞國家團結、侮辱國家機構、損害國家經濟以及持有威脅國家安全與穩定的媒體和出版物。檢察官上個月提起上訴，尋求判處他十年監禁。

桑薩爾6月24日在沒有律師陪同的情況下出庭。他主張，針對他的指控「毫無意義」，因為「阿爾及利亞憲法保障言論自由和良心自由」。他還引用非洲聯盟獨立後發表宣言，即殖民地邊界應保持不可侵犯。

當被問及自身著作時，桑薩爾問說「我們是在因為文學作品而進行審判嗎？」

桑薩爾家人表示，擔心監禁可能會危及他的健康，並指出他正在接受前列腺癌治療。桑薩爾女兒娜維爾（Nawel）和薩貝哈（Sabeha）5月告訴《法新社》，她們對父親僅僅因為表達觀點而入獄感到無助。

法國總統馬克宏向阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）呼籲，對桑薩爾展現「仁慈和人道」。桑薩爾親屬希望，他能在7月5日阿爾及利亞獨立63週年紀念日獲得赦免。

另外桑薩爾支持委員會主席勒努瓦（Noelle Lenoir）聲稱「夠了！阿爾及利亞當局現在必需明白，法國在捍衛其公民。」、「我們對阿爾及利亞政府態度感到憤怒，他們這樣做沒有任何好處，無論是在歐洲層面，還是在與法國的關係中。」

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