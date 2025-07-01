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    抖音結識12歲女童抖內81元「約開房」家長逮人圍毆38歲噁男

    中國四川眉山市一名38歲男子引誘12歲女童與他開房間，當街被對方父母暴打一頓。（本報合成，擷取自@zhihui999/X）

    中國四川眉山市一名38歲男子引誘12歲女童與他開房間，當街被對方父母暴打一頓。（本報合成，擷取自@zhihui999/X）

    2025/07/01 18:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群平台近日瘋傳一段影片，四川省眉山市彭山區一名38歲男子當街遭人飛踢頭部，卻坐在路邊不敢還手。隨後真相曝光，被打男子引誘12歲女童開房間，最終被趕來的家長暴打一頓。

    綜合中媒報導，這名男子先前透過抖音與12歲曾姓女童私訊聯絡，甚至轉帳20元人民幣（約新台幣81元）給對方，並約定於6月28日見面。當天晚上，男子試圖帶女童前往旅館，不料卻被女童的父母察覺行蹤、尾隨前往現場，兩方一碰面便爆發激烈衝突。

    目擊影片顯示，男子蹲坐街邊遭連續飛踢，期間不敢還手，女童父親更怒吼：「我女兒才12歲，他帶她去開房！」不少網友看完影片後表示震驚，甚至支持父母出手維護孩子安全。

    彭山區警方表示，當晚9時11分接獲報案稱「有人哄騙其女兒外出」，抵達現場後將相關人員帶回警局調查。警方也坦言，由於案件涉及未成年人，目前細節不便對外公開。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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