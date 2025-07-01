密電柬國前總理「遭停職調查」 泰國總理貝東塔：接受法庭決定

泰國國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（路透）

2025/07/01 16:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上月被爆出，與柬埔寨前強人總理韓森（Hun Sen）用電話針對邊界爭議進行通話，引發泰國社會譁然。泰國憲法法庭已於今（1）日稍早，宣布暫停貝東塔總理職務與接受調查，貝東塔則表示接受法庭決定，也向大眾道歉，承諾會繼續以泰國公民身分為國家服務。

綜合外媒報導，今年6月下旬，貝東塔被爆出與韓森進行一通17分鐘的電話錄音，2人密電期間討論到泰柬邊界的各項爭議。根據通話內容，貝東塔稱處理泰國邊境衝突的軍官為「對手」，卻親暱地稱呼韓森為「叔叔」，並承諾會好好的「處理對手」，還批評陸軍第二軍區司令是「瘋子」和「泰國政府的敵人」。

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通話內容曝光後，引起泰國社會軒然大波，數萬名民眾重返曼谷街頭參加集會，要求貝東塔辭職下台，並遞交罷免總理的請願書；軍方反對派人士同樣呼籲貝東塔辭職，主張她損害泰軍利益。泰國36名國會參議員認為，貝東塔私下與韓森通話並貶低泰國軍方的行為涉及違憲，為此聯合請願，要求憲法法庭讓貝東塔停職。

泰國憲法法院在今日宣布，9名法官正式受理有關調查總理貝東塔是否有違憲行為的請願書，最終以7：2決定暫停貝東塔行使總理職權、接受調查，直到作出裁決裁決；另外，法院要求貝東塔在15日內提交說明。之後將由副總理素宗龍倫吉（Suriya Juangroongruangkit）暫時代理總理職位，並在7月3日帶領新內閣宣誓就職。

報導指出，貝東塔雖被暫停總理職位，但是她在新內閣中擔任文化部長，仍可繼續以新身分留在內閣。對於被憲法法院下令停職，貝東塔表示，她願意接受法庭的決定，同時向泰國人民致歉，「我想向所有因這件事感到不安的民眾道歉，我仍會以一名泰國公民的身分，繼續為國家努力。」

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