為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    密電柬國前總理「遭停職調查」 泰國總理貝東塔：接受法庭決定

    泰國國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（路透）

    泰國國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（路透）

    2025/07/01 16:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上月被爆出，與柬埔寨前強人總理韓森（Hun Sen）用電話針對邊界爭議進行通話，引發泰國社會譁然。泰國憲法法庭已於今（1）日稍早，宣布暫停貝東塔總理職務與接受調查，貝東塔則表示接受法庭決定，也向大眾道歉，承諾會繼續以泰國公民身分為國家服務。

    綜合外媒報導，今年6月下旬，貝東塔被爆出與韓森進行一通17分鐘的電話錄音，2人密電期間討論到泰柬邊界的各項爭議。根據通話內容，貝東塔稱處理泰國邊境衝突的軍官為「對手」，卻親暱地稱呼韓森為「叔叔」，並承諾會好好的「處理對手」，還批評陸軍第二軍區司令是「瘋子」和「泰國政府的敵人」。

    通話內容曝光後，引起泰國社會軒然大波，數萬名民眾重返曼谷街頭參加集會，要求貝東塔辭職下台，並遞交罷免總理的請願書；軍方反對派人士同樣呼籲貝東塔辭職，主張她損害泰軍利益。泰國36名國會參議員認為，貝東塔私下與韓森通話並貶低泰國軍方的行為涉及違憲，為此聯合請願，要求憲法法庭讓貝東塔停職。

    泰國憲法法院在今日宣布，9名法官正式受理有關調查總理貝東塔是否有違憲行為的請願書，最終以7：2決定暫停貝東塔行使總理職權、接受調查，直到作出裁決裁決；另外，法院要求貝東塔在15日內提交說明。之後將由副總理素宗龍倫吉（Suriya Juangroongruangkit）暫時代理總理職位，並在7月3日帶領新內閣宣誓就職。

    報導指出，貝東塔雖被暫停總理職位，但是她在新內閣中擔任文化部長，仍可繼續以新身分留在內閣。對於被憲法法院下令停職，貝東塔表示，她願意接受法庭的決定，同時向泰國人民致歉，「我想向所有因這件事感到不安的民眾道歉，我仍會以一名泰國公民的身分，繼續為國家努力。」

    相關新聞請見：

    密電柬埔寨前總理風波延燒 泰國總理貝東塔遭停職調查
    與馬英九一樣！1通電話讓泰國總理支持率雪崩至9.2％
    泰總理貝東塔稱柬埔寨強人韓森為「叔叔」 第二大黨抗議退出聯盟

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播