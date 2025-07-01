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    女子沉迷牛郎店陷債務深淵 日政府出手禁「戀愛服務」

    日本政府於6月28日正式施行修訂後的《風俗營業法》，明文禁止「色戀營業」。示意圖。（路透）

    日本政府於6月28日正式施行修訂後的《風俗營業法》，明文禁止「色戀營業」。示意圖。（路透）

    2025/07/01 18:26

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為制止牛郎長期以「戀愛服務」為包裝，誘導女性顧客沉迷其中的剝削式行銷手法。這類手段往往透過操控感情讓女性不斷消費，最終背負龐大債務。然而近年來，更有不少女性因債務纏身，被迫還錢從事性產業，引發社會關注，促使政府不得不出手修法。

    綜合日媒報導，為了遏止牛郎店的操控感情行銷手法，日本政府於6月28日正式施行修訂後的《風俗營業法》，明文禁止「色戀營業」（以戀愛或曖昧情感為包裝，誘導對方持續消費）。甚至讓對方重複消費、投入大量金錢。不過，未來男公關若以「妳不是我的第一名就別再見面」、「不想分手的話再點一瓶香檳」等推銷話術，恐被勒令停業。

    報導指出，一名女性受害者透露，她曾被要求支付近100萬日圓的賒帳費，但因無力償還，最終竟被介紹到風俗店從事性工作。近年來類似案例明顯增加，東京警方表示，2023至2024年間，在歌舞伎町附近因涉性交易被捕的女性中，有近三分之一是為了支付男公關店的費用而下海。

    若業者強迫無力償還的顧客從事性交易，將面臨6個月以下拘禁或100萬日圓（約新台幣20萬元）罰款。雖然「賒帳」本身尚未被明文禁止，但相關的暴力和性剝削行為已成日本政府的打擊重點。

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