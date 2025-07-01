泰總理停職風暴擴大 新內閣剛獲批准就陷憲政僵局

泰國總理貝東塔遭憲法法院停職。（美聯社資料照）

2025/07/01 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）批准總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）提交的內閣改組名單後不到數小時，憲法法院隨即下令中止其總理職務。根據《美聯社》1日報導，這項突如其來的裁決，不僅使貝東塔的政治生涯命懸一線，更讓剛出爐的新內閣瞬間陷入憲政僵局，泰國政壇的混亂預計將進一步升級。

《美聯社》報導，這場政治危機的核心，是貝東塔為因應執政聯盟破裂而推動的內閣改組。在主要盟友「泰自豪黨」因「電話門」事件退出後，貝東塔在新內閣中，除了總理職位外，還親自兼任了文化部長一職，並稱希望藉此將泰國文化推向全球。然而，隨著總理職務遭中止，她是否仍能宣誓就任文化部長，已成為一個巨大的未知數，也凸顯了當前泰國政府運作的混亂狀態。

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據報導，引爆此次風暴的導火線，是一通貝東塔在處理與柬埔寨邊境爭議時外洩的電話。她被批評在電話中試圖安撫柬埔寨高層，引發國內保守派與民族主義者強烈不滿，上週六更有數千人上街要求她辭職。憲法法院最終以調查此案可能涉及違反道德規範為由，以7比2的票數裁定將她停職。

值得注意的是，泰國憲法法院長期被視為保皇派建制勢力的重要工具，常用於打擊政治對手，貝東塔的前任總理去年亦是遭該法院解職。如今貝東塔不僅面臨法院的調查，還有國家肅貪委員會的另一項調查在後，任何一項結果都可能導致她最終被迫下台。

在貝東塔停職期間，副總理蘇里亞（Suriya Jungrungruangkit）被預期將接任代理總理，但官方尚未正式確認。面對司法系統的步步進逼與分崩離析的執政聯盟，泰國的政治風暴顯然才正要開始。

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