愛達荷州槍擊案兇手前室友 回憶對方離開前做出「幫派手勢」

弗蘭克斯指出，羅利曾在他公寓裡待了大約6個月，並在1月時對公寓內監視器做出「幫派手勢」後離開。圖為羅利。（擷自X@HotMoozik）

2025/07/01 17:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡6月29日發生森林大火，消防員抵達火災現場時遭1名男子狙擊，造成2人死亡和1人受傷。警方隨後在現場發現1名男子遺體，經調查後證實該男子名為羅利（Wess Roley），是槍殺案兇手。對此曾是羅利室友的弗蘭克斯（TJ Franks）指出，羅利曾在他公寓裡待了大約6個月，並在1月時對公寓內監視器做出「幫派手勢」（gang signs）後離開。

根據《King 5 News》報導，弗蘭克斯表示，他和羅利在樹木服務業工作時認識彼此，且羅利人看起來不錯。弗蘭克斯指出，羅利搬進他的公寓前沒什麼錢，還說自己住在貨車里。他補充，在羅利搬進他的公寓前他們出去玩過幾次。

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弗蘭克斯估計，羅利在他的公寓裡待了大約6個月，並在1月時離開。弗蘭克斯聲稱，羅利離開時對著他家室內監視器做出「幫派手勢」。

弗蘭克斯說，「他（羅利）其實對家裡有攝像頭感到很不自在。有一天晚上我忘了拔掉攝像頭插頭，他在我和家人不在家時進來，對著攝像頭比了一些令人不安的手勢。我最後報了警，因為我擔心他可能使用暴力。」

弗蘭克斯表示，自羅利搬走後，沒有再發生什麼事。當他得知羅利殺死消防員事件時，感到無比震驚。弗蘭克斯指出，這起事件令他感覺很可怕，因為他不知道羅利隨時都可能發瘋。

弗蘭克斯稱「我同情那些消防員和他們家人，這讓我心痛。但這也讓我怕得要命，因為他就住在我家。」

弗蘭克斯說，羅利在他家沒有任何槍枝。他也不記得任何可能暗示謀殺計劃的具體對話。

截至6月30日下午，弗蘭克斯表示，調查人員尚未到訪他的家。

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