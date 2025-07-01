貝東塔停職敲響警鐘！「欽那瓦王朝」恐在泰國三度殞落

泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，左）與其女、現任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra，右）。（法新社資料照）

2025/07/01 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）遭憲法法院下令停職，根據《美聯社》分析，此舉引發外界質疑，去年才重返權力核心的欽那瓦（Shinawatra）家族，是否將迎來第三次的殞落？

貝東塔是欽那瓦家族的第三位總理，其父塔克辛（Thaksin Shinawatra）於2006年遭軍事政變推翻，姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）則在2014年被法院裁定下台。儘管貝東塔曾強調自己並非父親的代理人，但一場外交失誤正侵蝕著她的政治信任。

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在因處理柬埔寨邊境爭議的電話外洩而遭停職前，貝東塔政府已因多項政策跳票與執行混亂而飽受批評。新加坡東南亞研究所學者納朋（Napon Jatusripitak）分析，她對危機的回應「完全脫離政治現實」，拒絕辭職的態度更坐實了外界對其「將家族利益置於國家福祉之上」的指控。

此番動盪的根源，可追溯至去年塔克辛為求返國，選擇與保守派敵人達成協議，排擠了在大選中獲勝的進步派政黨「前進黨」（Move Forward Party），此舉疏遠了許多過去的支持者。納朋直言：「隨著近期爭議的發酵，欽那瓦的魔咒已經被打破，這個姓氏再也無法保證選舉的勝利。」他總結，泰國彷彿陷入一個「欽那瓦政府上台，隨即遭傳統權力中心與街頭抗議逼退」的熟悉循環。

長年以來，塔克辛被視為泰國貧民與基層選民的庇護者，其民粹政策廣受歡迎。但為泰黨與保守派交易組閣，讓不少昔日支持者轉為失望。如今加上貝東塔的醜聞重擊，欽那瓦家族政治品牌正面臨空前危機。

盈拉至今仍流亡海外，一旦返國恐面臨牢獄之災；塔克辛雖已返泰，但仍有未解的司法案件待處。泰國司法系統長期被視為保皇派建制的堡壘，用以制衡甚至終結來自民選的挑戰者，從塔克辛、盈拉到如今的貝東塔這條制度清洗之路早已不陌生。

貝東塔現年38歲，2021年正式進入政壇前，曾任家族飯店事業高階主管。她與丈夫蘇卡瓦（Pitaka Suksawat）育有兩名子女，丈夫原為民航機師，現投身家族房地產業務。如今，這個政商交織的家族再度站上風暴中心，泰國政治的熟悉劇情，正在她身上重演。這位政治新星能否打破家族宿命，仍在未定之天。

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