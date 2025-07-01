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    中國飛日本客機急降8千公尺！氧氣罩掉落畫面瘋傳 乘客絕望寫遺書

    日本廉航波音737客機，從中國上海飛往日本時從1.1萬公尺高空急墜至3000公尺左右。（圖擷自「X」帳號）

    日本廉航波音737客機，從中國上海飛往日本時從1.1萬公尺高空急墜至3000公尺左右。（圖擷自「X」帳號）

    2025/07/01 15:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本航空旗下廉航「春秋航空日本」的IJ004航班波音737客機，6月30日晚間從中國上海飛往日本成田時，驚傳10分鐘內從1.1萬公尺高空急墜至3000公尺左右，機艙內掉出氧氣罩讓乘客人心惶惶，還有人寫遺書訣別。

    中國媒體消息顯示，這架航班於當天下午5時49分從上海浦東機場起飛，原定晚間9時47分抵達東京成田機場，但在6時53分開始從1.1萬公尺急速下降至3200公尺，最終於7時50分轉降至大阪關西機場。

    從社群媒體上瘋傳的影片可以看到，機艙內當時掉出了氧氣罩讓乘客戴上，還有人事後透露有看到旁邊的旅客在寫遺書。對此，日本國土交通省指稱這架客機是在飛行途中增壓系統失效，導致機艙失壓的狀況發生，後續轉降關西機場且機上191人全數平安。

    相關影片請見︰

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