日愛知縣19歲女子遇刺陳屍公寓 20歲男友逃逸京都「出車禍」被捕

日本愛知縣19歲男子安藤陸人涉嫌殺害20歲女友，開車逃逸後在高速公路出車禍被逮。（擷取自@FNN_News/X）

2025/07/01 17:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣豐田市驚傳情殺命案，一名年僅19歲的女子被發現倒臥在自家公寓玄關處、身中多刀身亡。警方鎖定其20歲男友為嫌犯，男子在犯案後駕車逃逸至福井、京都兩地，最終於高速公路上發生車禍被捕，目前已承認犯行，警方正調查其作案動機。

綜合日媒報導，當地時間29日下午2時許，警方在豐田市小坂本町一處公寓發現19歲女子東川千愛禮倒臥在玄關走道上，身上有多處刀傷，胸口插有刀片。經司法解剖確認死因為胸部刀傷造成失血性休克。

請繼續往下閱讀...

根據調查，東川的男友安藤陸人涉嫌重大。警方指出，他於案發前一晚曾進入東川的住處，犯案後駕駛親戚的車輛逃逸，先後前往福井縣及京都府，最終在高速公路上發生交通事故，警方隨即將他逮捕。安藤在審訊中坦承刺殺女友，警方初步認定為衝動行凶，但詳細動機仍待釐清。

公寓住戶表示，案發當晚曾聽到女子尖叫「救命」，案情疑點重重。鄰居與親友均對命案震驚不已，東川的鄰居形容她為有禮貌、開朗的好女孩，完全無法想像會遭此橫禍；安藤的祖母則透露，孫子平時看起來正常，並未察覺他與女友之間有任何糾紛，「我真的無法理解怎麼會變成這樣，深感遺憾。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法