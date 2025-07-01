駭人！澳洲托兒所員工涉性侵 當局檢測1200童是否染病

澳洲托兒所員工布朗，涉嫌性侵8名未滿2歲的幼童，同時害得1200名兒童做傳染病檢測。（圖擷自@OneGetsItDone「X」帳號）

2025/07/01 15:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！澳洲墨爾本26歲男子布朗（Joshua Dale Brown），從2017年以來陸續在20間托兒所工作，警方掌握他涉嫌性侵8名未滿2歲的幼童，而且由於他的犯案方式可能會傳播疾病，當局已通知1200名兒童的家長要讓小孩做傳染病檢測。

據《BBC》報導，布朗於今年5月被警方逮捕，面臨強姦兒童、性侵害、製作和傳播性虐兒童材料等70項指控，8名已知受害者當中有1名是5個月大的嬰兒。

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澳洲維多利亞州警方指出，布朗應該都是在州內犯案，當局決定公開布朗的身分訊息，讓家長們可以了解小孩是否曾接觸過他。維州首席衛生官麥格拉斯（Christian McGrath）不願透露布朗有哪種傳染病，僅表示其犯罪方式會讓兒童有感染風險。

麥格拉斯說，當局已聯繫了大約2600戶家庭，並建議對1200名兒童檢測傳染病，這種疾病可以用抗生素治療。維州州長艾倫（Jacinta Allan）痛斥布朗的行為令人感到噁心，同時強調政府已設立專門網站來幫助受影響的家庭。

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