佛州衝浪男子遭飛躍薔薇真鯊直撞頭 大呼像被車撞一樣

美國佛羅里達州一名男子衝浪時竟遭1隻從海中飛躍而出的薔薇真鯊（Spinner Shark）直接撞上頭部，驚險瞬間恰巧被錄製拍下，影像曝光後引發外界矚目。（圖擷自「dj_kaye_」IG、本報合成）

2025/07/01 16:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州新士麥那海灘（New Smyrna Beach）日前驚傳罕見意外，一名男子衝浪時竟遭1隻從海中飛躍而出的薔薇真鯊（Spinner Shark）直接撞上頭部，驚險瞬間恰巧被錄製拍下，影像曝光後引發外界矚目。

綜合外媒報導，衝浪愛好者凱伊（Darren Kaye）透露，他在新士麥那海灘衝浪時，雖然已注意到海面附近有鯊魚出沒，卻沒料到竟會從空中遭遇攻擊。

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從一段可能Surfline攝影師擷取影像可見，有1隻薔薇真鯊突然從水中飛出，以極快速度旋轉，直接撞上凱伊的頭部，將他撞下衝浪板。凱伊說，「我的手肘側面有一道疤痕，就像被車撞到一樣，真的很有力，他們全身都是肌肉」，「真的很高興牠沒有把嘴巴張開，因為牠們就是這樣獵捕」。

凱伊坦言，事發當時完全沒搞清楚發生什麼事，只知道心跳瞬間飆升到每分鐘195下，隨後立刻用盡全力划水離開現場。

報導提及，薔薇真鯊以獵食時從水中跳出並旋轉的獨特行為命名，雖然體型壯碩，卻不以攻擊人類聞名。相較之下，當地經常在海灘出沒的鯊魚包括黑鰭鯊和低鰭真鯊，牠們是對人類最危險的鯊魚之一。

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