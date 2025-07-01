為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    佛州衝浪男子遭飛躍薔薇真鯊直撞頭 大呼像被車撞一樣

    美國佛羅里達州一名男子衝浪時竟遭1隻從海中飛躍而出的薔薇真鯊（Spinner Shark）直接撞上頭部，驚險瞬間恰巧被錄製拍下，影像曝光後引發外界矚目。（圖擷自「dj_kaye_」IG、本報合成）

    美國佛羅里達州一名男子衝浪時竟遭1隻從海中飛躍而出的薔薇真鯊（Spinner Shark）直接撞上頭部，驚險瞬間恰巧被錄製拍下，影像曝光後引發外界矚目。（圖擷自「dj_kaye_」IG、本報合成）

    2025/07/01 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州新士麥那海灘（New Smyrna Beach）日前驚傳罕見意外，一名男子衝浪時竟遭1隻從海中飛躍而出的薔薇真鯊（Spinner Shark）直接撞上頭部，驚險瞬間恰巧被錄製拍下，影像曝光後引發外界矚目。

    綜合外媒報導，衝浪愛好者凱伊（Darren Kaye）透露，他在新士麥那海灘衝浪時，雖然已注意到海面附近有鯊魚出沒，卻沒料到竟會從空中遭遇攻擊。

    從一段可能Surfline攝影師擷取影像可見，有1隻薔薇真鯊突然從水中飛出，以極快速度旋轉，直接撞上凱伊的頭部，將他撞下衝浪板。凱伊說，「我的手肘側面有一道疤痕，就像被車撞到一樣，真的很有力，他們全身都是肌肉」，「真的很高興牠沒有把嘴巴張開，因為牠們就是這樣獵捕」。

    凱伊坦言，事發當時完全沒搞清楚發生什麼事，只知道心跳瞬間飆升到每分鐘195下，隨後立刻用盡全力划水離開現場。

    報導提及，薔薇真鯊以獵食時從水中跳出並旋轉的獨特行為命名，雖然體型壯碩，卻不以攻擊人類聞名。相較之下，當地經常在海灘出沒的鯊魚包括黑鰭鯊和低鰭真鯊，牠們是對人類最危險的鯊魚之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播