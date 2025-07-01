池袋「太陽城」知名律所員工遇刺亡 疑前同事持刀狂捅奪命

日本知名「アディーレ法律事務所」位於池袋太陽城大樓的辦公室發生持刀殺人事件。（擷取自アディーレ法律事務所官網）

2025/07/01 15:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於東京豐島區東池袋、鄰近JR池袋站的知名商業設施「太陽城」今（1日）驚傳命案，一名30多歲男子在律師事務所內遭人持刀攻擊，送醫搶救後仍宣告不治。兇嫌為年約50歲的男子，行凶後主動自首，目前警方正釐清雙方關係與犯案動機。

綜合日媒報導，案發時間為當地上午11時50分左右，地點是太陽城31樓的「アディーレ法律事務所」（Adire律師事務所），一名男員工疑似遭人持刀連刺頸部與身體多處，當場重傷昏迷，送醫後於下午1時左右不治身亡。

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事發後，一名持刀男子主動前往附近警亭坦承「是我捅了他一刀」，警方以殺人未遂罪嫌將他逮捕，並正朝殺人罪方向調查。據了解，兇嫌曾在該律師事務所工作，疑似與死者有過節，詳細動機仍有待進一步釐清。

警方表示，兇嫌供稱「不記得自己刺了幾刀，回過神時就發現自己動手了」。對此，Adire律師事務所回應，目前尚在釐清相關事實，暫無進一步說明。

Adire律師事務所為日本知名大型律所，據其官網資訊，從北海道至沖繩設有超過65個據點，擁有逾230名律師，主要業務包括協助個人向金融機構追回多繳款項，以及處理債務重整案件等。

太陽城（Sunshine City）為東京池袋的地標型複合商業大樓，距離JR池袋站約700公尺，由5棟大樓組成，內含購物中心、旅館、辦公室、水族館、主題樂園等設施，平日人流眾多，是當地重要的商業與觀光據點。命案發生後，引發附近居民及員工恐慌，涉事樓層也已遭警方封鎖。

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