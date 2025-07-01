逾130家慈善機構呼籲 關閉美以支持的加薩援助組織

超過130家慈善機構呼籲，關閉加薩人道主義基金會。圖為巴勒斯坦人聚集在該基金會援助分發點。（法新社）

2025/07/01 15:49

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕超過130家慈善機構聯合呼籲，關閉由以色列和美國支持的加薩人道主義基金會（GHF）。它們指出，自以色列對加薩實施封鎖和GHF於5月底開始運作後，已有超過500名巴勒斯坦人在尋求援助時喪生，還有近4000人受傷。

根據《BBC》報導，一些全球最大慈善機構發表聯合聲明稱，GHF違反了所有人道主義工作準則，包括迫使200萬人進入過度擁擠的軍事化區域，在那裡他們每天都會面臨槍聲。

請繼續往下閱讀...

聯合聲明指出，巴勒斯坦人面臨兩難選擇，不是挨餓，就是冒著拼命尋找食物養家糊口時被槍殺的風險。聲明補充，孤兒和照顧者也在遇難者之列，在某些地點針對平民的襲擊中，超過一半兒童受到傷害。

聯合聲明還表示，以色列軍隊和武裝團體「經常」向尋求援助的巴勒斯坦人開槍。聯合國機構也對GHF發表譴責。聯合國秘書長古特雷斯6月27日稱，GHF「本質上是不安全的」。

另外據聯合國說，以色列一再阻止聯合國大部分物資進入加薩，目前加薩全體居民都面臨飢餓威脅。一些援助組織主張，GHF應立即停止工作，並由聯合國主導的系統取代。

事實上自GHF開始在加薩開展行動後，幾乎每天都有醫務人員、目擊者和哈瑪斯控制的衛生部報告稱，以軍殺害尋求援助的人們。GHF援助分配系統將以色列與哈瑪斯暫時停火期間運作的400個援助分配點，替換為僅有的4個軍事控制分配點，3個位於加薩最西南端，1個位於加薩中部。

以軍雖表示，正在調查有關平民接近GHF援助分發中心時遭到「傷害」的報告，但否認任何故意向平民開槍指控，包括以色列報紙《國土報》在報導中提出的指控。該報導引述未透露姓名的以色列士兵的話稱，他們奉命向援助物資分發點附近平民開槍，以驅趕或驅散他們。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法