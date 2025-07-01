20萬隻鱷魚當獄卒！佛州「鱷魚惡魔島」啟用 川普將出席

空拍畫面顯示佛州歐喬皮（Ochopee）大沼澤地區的戴德-科利爾訓練機場，現正興建1座綽號「鱷魚惡魔島」的新移民拘留中心，預計設置最多5000個床位。（路透）

2025/07/01 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，美國總統川普預計將於1日親自出席1座被媒體稱為「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心啟用儀式。這座耗資4.5億美元（約新台幣131億元）的設施，直接興建於爬行動物密布的佛羅里達州國家公園內，引發環保與人權團體的強烈反彈。

白宮證實：鱷魚是「設計特點」

白宮方面不僅公開接納這個綽號，更毫不諱言地將周遭的野生鱷魚，視為一種嚇阻逃跑的「設計特點」。發言人李威特（Karoline Leavitt）6月30日形容：「這裡只有一條路進來，唯一的出路是單程航班。它與世隔絕，周圍是危險的野生動物與惡劣的地形。」

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當被問及鱷魚是否為刻意安排時，李威特直言，當拘留設施內關押著白宮聲稱的「非法殺人犯、強暴犯和令人髮指的罪犯」時，被鱷魚包圍「確實是一種威懾」。然而，川普政府的移民掃蕩行動中，許多未面臨任何指控的移民也同樣遭到拘捕。

該設施周圍是紅樹林交錯、泥沼遍布的濕地景觀，更有著被稱為「青草構成的河流」（rivers of grass）的獨特地貌，難以徒步穿越。儘管官方刻意渲染風險，但事實上，棲息於此的20萬隻鱷魚，成年體長可達4.5公尺，攻擊人類的事件卻相對罕見。根據佛州魚類及野生動物保護委員會的長期統計，在1948年至2022年的74年間，全州僅發生453起「無端攻擊事件」，其中26起導致死亡。

佛羅里達州檢察長烏斯梅爾（James Uthmeier）也曾為此地點背書，他形容這裡是「一個低成本的機會」，因為「你不需要在邊界安全上投入太多」，並稱如果有人逃跑，「等著他們的除了鱷魚和蟒蛇，沒別的了。」

在收容人數上，白宮宣稱設施有5000個床位，但佛州當局則表示將收容約1000名「罪犯外國人」。川普政府將野生鱷魚從自然生物轉化為象徵性的「看守」，不僅試圖震懾潛在移民，更將自然地景武器化，作為其強硬政策的視覺標誌，以爭取國會通過相關預算法案。

環保與人權團體在佛州大沼澤地舉行示威，反對新建移民拘留中心。他們批評該設施侵犯自然棲地並違反人道原則。（法新社）

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